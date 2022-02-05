الإمارات والكونغو الديمقراطية تبحثان تنظيم تجارة الذهب

المصدر: أبوظبي - وام

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عقد المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع مسؤولين في حكومة الكونغو الديمقراطية بمشاركة سفارة الإمارات في كينشاسا جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين الإمارات والكونغو الديمقراطية في مجال تنظيم تجارة الذهب، وفقاً لأفضل الممارسات الرائدة.

يأتي عقد الاجتماع الذي شارك به ممثلون عن جمارك دبي ومركز دبي للسلع المتعددة ومركز دبي للصادرات.. إيماناً من البلدين بأهمية وضع معايير وآليات لتجارة الذهب تعزز من حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأعرب هزاع القحطاني سفير الدولة غير المقيم لدى الكونغو الديمقراطية عن سروره البالغ لمستوى العلاقات المتطورة في جميع المجالات، وقال إن البلدين ماضيان قدماً في بناء شراكة استراتيجية تخدم مصالح شعبيهما. وأكد أن هذا الاجتماع دليل واضح على المستوى العالي من التنسيق بين البلدين الصديقين.

وقال طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير عن تقديره لجهود المختصين في البلدين. وثمّن دور الجمارك وتمنى تحقيق النتائج المرجوة في مجال تنظيم تجارة الذهب والتوفيق في المجالات الأخرى بين البلدين.

وذكرت هدى بالهول مديرة إدارة التطوير الجمركي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن هذا الاجتماع المثمر يعتبر الأول بعد توقيع الاتفاقية بين البلدين في أكتوبر 2021 والتي تعزز بنودها من أهمية التواصل المستمر وتبادل الخبرات والمعلومات وآليات العمل لا سيما التي من شأنها أن تنظم عملية تجارة الذهب.

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