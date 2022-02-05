السبا في ماندارين أورينتال جميرا دبي يستضيف خبيراً لعلم الطاقة

المصدر: دبي- البيان

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يدعو السبا في فندق ماندارين أورينتال جميرا، دبي ضيوفه خلال شهر فبرابر إلى الانطلاق في رحلة لاكتشاف الذات والرفاهية الصحية مع خبير علم الطاقة جاستن أندريس.

ويستقبل الفندق جاستن أندريس لمدّة أسبوع من 20 وحتى 26 فبراير وهو مُتاح للاستشارات الخاصّة وتقديم العلاجات المناسبة لكلّ فرد.

ويتمتّع أندريس بعشر سنوات من الخبرة في مجال قراءة الطاقة حيث عمل كمدرب في مواقع عديدة من العالم، واكتسب قاعدة قويّة من العملاء الأوفياء خلال مسيرته الغنية. يساعد أندريس الضيوف على تنمية هويّتهم الأساسية الأصلية وتحقيق كامل إمكاناتهم عاطفياً، وذهنياً، وروحانياً، وجسدياً.

الضيوف مدعوون لاستكشاف أنفسهم بطرق جديدة، والتعرّف إلى مواهب كامنة داخلهم غير مستكشفة بعد، واكتشاف العوائق التي قد تكون السبب في منع تقدّمهم في الحياة.. ومدّة الجلسة 75 دقيقة مقابل 950 درهماً.

ويستخدم جاستن أسلوب تأمل موجّه بسيط وعميق يعمل مع العقل الباطن لإطلاق الارتباطات العاطفية وتعميق الفرد لممارساته الروحية وتقوية الحدس. والتأمل الموجه هو جلسة جماعية متاحة يومي الثلاثاء 22 فبراير في الساعة 5:30 مساءً والجمعة 25 فبراير في الساعة 11:30 صباحًا. جميع الجلسات مجانية وتتوفر مساحات محدودة.

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