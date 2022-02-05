تخفيضات كبيرة وهدايا في دبي فستيفال سيتي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا دبي فستيفال سيتي مول، المتسوقين للتسوق وربح الهدايا بعد الإعلان عن تخفيضات من الاثنين حتى الخميس في الفترة من 7 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل. ويمكن للمتسوقين التوفير واقتناص فرص ربح بطاقات هدايا بقيمة 10000 درهم أسبوعياً بالإضافة إلى أربع بطاقات هدايا جاهزة للاستلام. وهناك أكثر من 400 متجر وَمطعم وَكشك وَمركز ترفيه تشارك في العروض.

ويحصل كل من يتسوق بقيمة 300 درهم كحد أدنى على فرص كبيرة للفوز ببطاقات هدايا صالحة لمدة 12 شهرًا من تاريخ الإصدار يَصِلُ مجموعها إلى 10000 درهم للتسوّق بها كما يحلو لهم بكافة متاجر المول.

كذلك بإمكان المتسوّقين زيارة سوق Ripe By The Bay والاستمتاع بفعالياته الترفيهية اليومية، التي تستمر حتى مايو المقبل من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً في الواجهة البحرية الفسيحة لِفستيفال باي حيث التجول في السوق حافلٌ بِخيارات لا حصرَ لها من العلامات التجارية وَأصناف الأطعمة المحلية.

إضافة إلى ذلك، فإنّ الزوار من الأطفال وَالشباب على مَوعد مع الأنشطة الترفيهية الحيّة، وكذلك أروع المشاهد الضوئية وَالليزر وَالموسيقى المُبهِجة مع عرض «تخيّل». وقال هيثم حجار، المدير العام لدبي فستيفال سيتي مول: نحاول باستمرار تقديم المزيد من تجارب التسوق وَالترفيه المجزية للزوار على امتداد أيام الأسبوع ومواكبة تَطلُّع العائلات الدائم نحوَ ملء أيام الأسبوع بالمَرَح والرفاهية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز