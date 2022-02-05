تراجع الأسهم في تداولات الأسبوع وسط ترقب لمزيد من النتائج والتوزيعات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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تراجعت أسواق الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي، فيما يترقب المستثمرون المزيد من إفصاحات الشركات عن نتائجها المالية وتوزيعاتها السنوية.

وانخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.4% ليغلق عند 8732 نقطة، مدفوعاً بتراجع البنوك والاتصالات، فيما تراجع سوق دبي 1.5% إلى مستوى 3170 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والاتصالات والسلع والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بقيمة 8 مليارات درهم، منها 6.9 مليارات في أبوظبي و1.14 مليار درهم بدبي. وجرى التداول على 1.65 مليار سهم، موزعة بواقع 1.1 مليار سهم في أبوظبي و546.13 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 48010 صفقات.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـ«البيان الاقتصادي» إنه من المتوقع أن تستمر حالة الترقب في المرحلة المقبلة بانتظار المزيد من النتائج المالية عن 2021، بينما تبقى الأساسيات قوية مع الإدراجات المخطط لها خلال العام الحالي وخصوصاً في دبي.

حيث من المتوقع أن يكون لذلك الأثر الإيجابي على نشاط التداول وجذب سيولة أكبر إلى السوق.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 1.73% مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.36% و«الإمارات دبي الوطني» 4.3% و«أملاك» 4.15% و«جي إف إتش» 4%. وتراجع قطاع العقار 2.3% مدفوعاً بهبوط «إعمار العقارية» 3.26% و«الاتحاد العقارية» 1.3% و«ديار» 2% أمام ارتفاع «إعمار للتطوير» 2.12% واستقرار «داماك».

وهبط قطاع الاستثمار 0.04% بعد تراجع «سوق دبي المالي» 8.36% و«شعاع كابيتال» 3.6% فيما ارتفع «دبي للاستثمار» 4.7%، وتراجع قطاع النقل 0.37% بعد هبوط «العربية للطيران» 0.69% و«الخليج للملاحة» 3.8%، فيما صعد «أرامكس» 0.24%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 284.5 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 215.36 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 133.6 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك مع هبوط «أبوظبي الأول» 3% و«أبوظبي الإسلامي» 0.29%، بينما صعد «أبوظبي التجاري» 1%، وانخفض قطاع الاتصالات مع هبوط «اتصالات» 1.03% و«الياه سات» 0.37%.

وعلى صعيد قطاع الاستثمار، ارتفع «العالمية القابضة» 1.05% و«ألفا ظبي» 8.4% و«ملتيبلاي» 0.62% بينما انخفض «الواحة كابيتال» 1.24% واستقر «إشراق»، وفي قطاع العقار صعد «رأس الخيمة العقارية» 7%. وزاد قطاع الطاقة بعد ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.24% و«أدنوك للحفر» 3.53% و«دانة غاز» 4.9% فيما استقر «طاقة».

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 1.55 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 1.5 مليار درهم. وحقق «الظفرة للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 14.94%، تلاه «البنك التجاري الدولي» 13.3% ثم «ألفا ظبي» 8.4%، فيما كان «الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.62%، تلاه «أم القيوين للاستثمارات» 8.33%، ثم «القدرة القابضة» 6.39%.

استثمار مؤسسي

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 273.2 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 70.86 مليون درهم. واتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 70.86 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 273.2 مليوناً.

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