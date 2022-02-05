مجموعة من نجوم الطهي العالميين بمطعم اليوبيل

المصدر: دبي- البيان

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يستضيف مطعم اليوبيل حصريًا خلال إكسبو 2020 دبي مجموعة طهاة بارزين قادمين من مطاعم مرموقة تعد من بين الأفخر على مستوى العالم.

يستقبل المطعم هذه النخبة المنتقاة من طهاة المطاعم والمؤسسات الحائزة على نجمة ميشلان والمدرجة ضمن تصنيف «أفضل 50 مطعمًا في العالم» بالتناوب خلال الحدث، إلى جانب طهاة محليين مشهورين، لتقديم تجارب طعام بمنتهى الفخامة تتضمن قوائم تذوق من تسعة أطباق على «مائدة الطاهي»، وتوقيع كتب، وفرصًا لالتقاط الصور مع الطهاة.

ويطل المطعم على ساحة الوصل في موقع إكسبو، ويضم صالة طعام رائعة، مشكلًا وجهة عصرية تعِد بنكهات شهية ترضي ذواقة الطعام.

وتشمل تجربة «مائدة الطاهي» التي تضم عددًا محدودًا من المقاعد وتعد مثالية للذواقة، خدمة نقل الضيوف من وإلى المطعم عبر سيارة ليموزين، بالإضافة إلى استقبال خاص في موقع يكشف على مناظر خلابة، وقائمة تذوق من تسعة أطباق فاخرة، مقابل قيمة تتراوح ما بين 295 و3500 درهم.

وتأخذ هذه التجربة الضيوف أيضًا في رحلة موسيقية على وقع مختلف الأنواع الموسيقية مثل موسيقى الرقص الالكترونية، والإيقاعات العصرية، وموسيقى اللاونج، والجاز، بالإضافة إلى عرض حي لمنسق الأغاني «الدي جي».

وابتداء من الطهاة المشهورين على مستوى العالم إلى تقنيات عرض الأطعمة المستقبلة، سيجد الزوار كل ما يرضي ذائقتهم مع أكثر من 200 خيار من وجهات الأطعمة والمشروبات التي توفر أكثر من 50 مطبخًا عالميًا.

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