700 مشارك بالمؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، تكثيف الاستعدادات والتحضيرات لاستضافة الفجيرة المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية في الفترة 22-24 فبراير الجاري، برعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبحضور صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وأشار الأفخم إلى أن استضافة الإمارات لأول مرة للمؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية والمعرض المصاحب، يؤكد مكانة الدولة كوجهة رائدة على جميع المستويات العربية والإقليمية والدولية.

لافتاً إلى أن الملتقى يشارك فيه 50 دولة عربية وأجنبية و700 مشارك سيقدمون 45 ورقة عمل بحثية متخصصة حول مستقبل التعدين والثروة المعدنية، إلى جانب مشاركة 30 شركة بالمعرض المصاحب للمؤتمر، والذي سيكون بمثابة النافذة العملية للاطلاع على أهم التجارب الحديثة في استثمار الثروات المعدنية.

وأكد الأفخم أن الإمارات تحظى بسمعة عالمية قوية على مختلف الصعد جعلها في قائمة أفضل الدول لاستضافة كبرى المؤتمرات والفعاليات وحاضنة مثالية للمناقشات المهمة حول القطاعات الحيوية بما فيها قطاع الثروة المعدنية وصناعات المستقبل. وأكد الأفخم على الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتوجيهاته السامية بتقديم كل ما يلزم لتعزيز نجاح المؤتمر على أرض الفجيرة.

الاستعدادات اللوجستية

ومن جانبه أوضح المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أن المؤسسة تكثّف جهودها وأنشطتها للوقوف على كل التحضيرات والمتطلبات الخاصة باستضافة المشاركين والمتحدثين.

لافتاً أن فِرَق العمل واللجان التنظيمية تعمل على الانتهاء من كل تجهيزات موقع الاستضافة وإنجاز كل المتطلبات اللوجستية المختلفة، إلى جانب التجهيز النهائي للقاعات المخصصة لعقد الجلسات الحوارية والورش التفاعلية التي يتم تجهيزها بأحدث الوسائل والأنظمة البصرية والصوتية لضمان إخراج هذا الحدث بالصورة المشرّفة للدولة، كونه أحد أبرز المؤتمرات العربية الدولية لقطاع الثروة المعدنية في بداية 2022.

قدرات عالية لاستضافة الحدث

ولفت إلى أن المؤتمر سيعكس بتنظيم متميز القدرات العالية التي تتمتع بها إمارة الفجيرة في استضافة أهم المعارض والمؤتمرات المتخصصة، لفتح آفاق جديدة من الفُرص الاستثمارية الواعدة لتحقيق المزيد من النمو والازدهار للدولة بشكلٍ عام وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص.

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