جمارك دبي تجدد الحصول على «أيزو 26000»

المصدر: دبي - البيان

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حققت جمارك دبي إنجازاً جديداً عبر تجديد حصولها على شهادة المواصفة العالمية أيزو 26000:2010 بمجال المسؤولية المجتمعية للعام الثاني على التوالي، نتيجة لتطبيق أفضل المعايير العالمية في تنفيذ المبادرات مع تحقيق جودة عالية وفقاً لميثاق واضح يُنظم التزاماتها تجاه استراتيجيتها في المسؤولية المجتمعية.

وخلال عام 2021 نفذت الدائرة 126 مبادرة مجتمعية استفاد منها 76500 مستفيد من كافة شرائح المجتمع. وجاء تنفيذ المبادرات وفق خطط استراتيجية يتم العمل عليها سنوياً من خلال تنفيذ وإدراج أهم المبادرات التي تخدم مجال المسؤولية المجتمعية منها مبادرة «سلامتكم سلامتنا» والتي تم تنفيذها 24 مرة على مدار العام للتوعية بوباء (كوفيد19).

وجرى تنظيم ورش صحية مع المعنيين من الجهات الرسمية مثل صحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، هذا بالإضافة إلى مبادرة «حملة فرصتكم مع الفرضة» وتوفير الاحتياجات الضرورية للأسر والجمعيات الخيرية داخلياً وخارجياً، ومبادرة «الفرضة معكم لتحقيق النجاح».

والتي تم تنفيذها 20 مرة، وتنظيم ورش توعية عن العمل الجمركي لطلاب المدارس والجامعات والمساهمة في توفير الأدوات المدرسية للأسر المحتاجة، فضلاً عن المشاركة في حملة «المجتمع معنا» لدعم حملة 100 مليون وجبة، إضافة إلى تنفيذ المبادرات الخيرية والرياضية وأيضاً مبادرات لأصحاب الهمم.

ووظفت الدائرة كافة مواردها وإمكانياتها على جميع الصعد لإحداث طفرة في مفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال سلسلة من المبادرات دعمت خطتها الاستراتيجية 2021 - 2026 وفق رسالتها لحماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار، لتعزيز النموذج المستدام في مبادراتها لكافة شرائح المجتمع للمساهمة في ازدهاره وتنميته، وذلك من خلال التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وتسلم أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، شهادة آيزو في المسؤولية المجتمعية من خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي وفريق العمل.

وقال إن جمارك دبي حققت الريادة في جميع مبادراتها المجتمعية، وخطت مرحلة جديدة من تنمية مبادرات المسؤولية المجتمعية على المستوى المحلي والدولي من خلال تناول موضوعات متنوعة ومختلفة.

وجُهت لكافة أفراد المجتمع، مؤكداً أن استراتيجية الدائرة في مجال المسؤولية المجتمعية تركز في مضمونها على المساهمة في حماية المجتمع والعمل على تنميته من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية بمبادرات مجتمعية هادفة لتشمل الصحة والبيئة، وأصحاب الهمم، وأيضاً مبادرات دعم الهوية الوطنية.

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