تطبيق «باي باي» يحل بالمركز الأول في متجري آبل وجوجل بلاي

المصدر: دبي - البيان

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احتل تطبيق باي باي «PayBy» المرتبة الأولى في تطبيقات الأجهزة المحمولة عبر متجر آبل وجوجل بلاي وذلك في أقل من عامين فقط على إطلاقه، حيث يوفر حلاً شاملاً للدفع عبر الهاتف المحمول، فضلاً عن شبكة كاملة من خدمات الدفع للتجار، مثل بوابة الدفع ورابط الدفع عبر الإنترنت والخصم التلقائي ونقاط البيع الذكية وغيرها.

ووفقًا لبحث من مزود معلومات السوق العالم Statista، فمن المتوقع أن تسهم المعاملات دون تماس في مضاعفة أعمال المدفوعات الرقمية من 4.4 تريليونات دولار في عام 2020 إلى 8.26 تريليونات أمريكي في عام 2024. وتتضمن غالبية المعاملات على تطبيق باي باي PayBy خدمات نمط الحياة لتلبية الاحتياجات اليومية، على سبيل المثال، شحن الهاتف المحمول ودفع فواتير الخدمات ودفع رسوم سيارات الأجرة في أبوظبي كذلك تسوق مستلزمات البقالة.

ويوفر تطبيق PayBy خدمة تحويل الأموال بين الأفراد، مما يسهل عملية الدفع للتجار أو دفع الإكراميات أو حتى تقسيم الفاتورة في المطعم. ويمكن استخدام هذه الميزة لإرسال هدايا نقدية من دون رسوم إضافية. ويمكن أيضًا استخدام تطبيق PayBy للدفع لدى بعض أكبر متاجر التجزئة في الإمارات العربية المتحدة مثل اللولو هايبر ماركت والمايا سوبر ماركت وصيدلية ماريا وصيدلية العين من دون رسوم إضافية، ومن خلال فقط إبراز رمز QR على الهاتف المحمول.

وتم إطلاق شركة التكنولوجيا المالية المبتكرة «PayBy» في دولة الإمارات في عام 2020 لدعم الاقتصاد غير النقدي في المنطقة من خلال توفير مجموعة متنوعة من حلول التكنولوجيا المالية للشركات والمستهلكين.

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