الغاليريا جزيرة المارية يطلق تطبيقاً جديداً للأجهزة المتحركة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق الغاليريا جزيرة المارية، وجهة التسوق والترفيه في أبوظبي، تطبيقه الجديد الخاص بالأجهزة المتحركة، والذي يمكن المستخدمين من الاطلاع على أحدث الفعاليات التي يستضيفها المركز، ومعرفة العروض والخصومات التي تقدمها لدى المجموعة الواسعة من الأسماء والعلامات التجارية، كما سيتمكن الزوار عند تحميلهم التطبيق والقيام بعملية التسجيل، من المشاركة تلقائياً ببرنامج VIP Pass، الذي يقدم العديد من المزايا والعروض الحصرية من المجموعة الواسعة من المتاجر والأسماء العالمية في المركز.

ويتوفر تطبيق الغاليريا جزيرة المارية عبر متجري آبل وجوجل بلاي من خلال البحث عن (The Galleria Al Maryah Island)، وبعد تنزيل التطبيق، يتوجب التسجيل وإنشاء حساب للاستمتاع بعضوية برنامج VIP Pass.

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