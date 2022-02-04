ملتقى أعمال «عجمان ـ صربيا» يستعرض الفرص الاستثمارية

المصدر: عجمان - البيان

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نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ملتقى أعمال «عجمان ـ جمهورية صربيا»، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث سبل الشراكة والتعاون، خصوصاً في قطاع الصحة ومراكز الأبحاث ومنتجات الصيدلة.

حضر الملتقى بمقر غرفة عجمان، محمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية بغرفة عجمان، وشيخة النعيمي، المدير التنفيذي للعمليات التجارية بمنطقة عجمان الحرة، بحضور ممثلي المنشآت الصحية والشركات المتخصصة في القطاع الصحي والجامعات في الإمارة. وترأس الوفد الصربي دانيكا سافوفيتش، القائم بأعمال سفارة صربيا لدى الدولة ومجموعة من ممثلي المنشآت الصحية والشركات المتخصصة في القطاع الصحي بصربيا.

وأكد محمد الجناحي عمق العلاقات بين البلدين، مشيداً بالتعاون الفعال بين الجانبين، ومشيراً إلى أن الملتقى يأتي تعزيزاً للجهود المبذولة لفتح آفاق شراكات جديدة في مختلف القطاعات بين مجتمع الأعمال في كل من إمارة عجمان وجمهورية صربيا.

واستعرض مدى التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في الإمارة من منشآت صحية على أعلى مستوى وكذلك مؤسسات تعليمية من جامعات وكليات متخصصة بمجالات الطب والصيدلة، وذلك نتيجة اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وأوضحت شيخة النعيمي أن قطاع الصحة والجمال شهد نمواً ملحوظاً بعدد الشركات المسجَّلة خلال 2021 بمنطقة عجمان الحرة، الأمر الذي يبرز جهود منطقة عجمان الحرة في تنويع الأعمال بها ويؤكد ريادتها في تقديم خدمات تواكب احتياجات وتطلعات المستثمرين. كما قدمت خلال الملتقى نبذة عامة حول منطقة عجمان الحرة وما توفره من باقات خدمية لضمان سهولة ممارسة الأعمال وزيادة تنافسية القطاع الاقتصادي لإمارة عجمان.

من جانبها أشادت دانيكا سافوفيتش، بتطور القطاع الصحي في إمارة عجمان، وأكدت أهمية الملتقى ودوره في فتح قناة للتواصل المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، وخصوصاً أن قطاعي الصحة ومراكز البحوث والصيدلة في تطور مستمر من حيث الوسائل والأدوات.

وشهد الملتقى مجموعة من لقاءات العمل الثنائية لتبادل الأفكار والخبرات وبحث فرص الشراكة والتعاون وعقد الصفقات المحتملة، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية لدى كل من عجمان وصربيا. وأوصى المشاركون بضرورة تكثيف اللقاءات المستقبلية وتبادل الزيارات الميدانية للتعرف عن كثب على أبرز الفرص المتاحة في كل المجالات.

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