الإمارات تبحث مع الكونغو الديموقراطية تنظيم تجارة الذهب وفق أفضل الممارسات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد و التصدير والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع مسؤولين في حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بمشاركة سفارة دولة الإمارات في كينشاسا جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين الإمارات العربية المتحدة والكونغو الديمقراطية في مجال تنظيم تجارة الذهب، وفقاً لأفضل الممارسات الرائدة.

يأتي عقد الاجتماع الذي شارك به ممثلون عن جمارك دبي ومركز دبي للسلع المتعددة ومركز دبي للصادرات .. إيماناً من البلدين بأهمية وضع معايير وآليات لتجارة الذهب تعزز من حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

و أعرب سعادة هزاع القحطاني سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية عن سروره البالغ لمستوى العلاقات المتطورة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في جميع المجالات وقال إن البلدين ماضيان قدماً في بناء شراكة استراتيجية تخدم مصالح شعبيهما وأكد أن هذا الاجتماع الثنائي والخاص بوضع معايير لتنظيم تجارة الذهب دليل واضح على المستوى العالي من التنسيق بين البلدين الصديقين.

من جهته أعرب سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد و التصدير عن تقديره لجهود المختصين في البلدين .. و ثمن دور الجمارك و تمنى تحقيق النتائج المرجوة في مجال تنظيم تجارة الذهب والتوفيق في المجالات الأخرى بين البلدين.

في السياق ذاته ذكرت هدى بالهول مديرة إدارة التطوير الجمركي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن هذا الاجتماع المثمر يعتبر الأول بعد توقيع الاتفاقية بين البلدين في شهر أكتوبر 2021 والتي تعزز بنودها من أهمية التواصل المستمر وتبادل الخبرات والمعلومات وآليات العمل لا سيما التي من شأنها أن تنظم عملية تجارة الذهب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز