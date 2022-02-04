"سوق المرفأ" يطلق أول أضخم حملة تخفيضات في الإمارات

المصدر: البيان

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أطلق "سوق المرفأ" في "جزر ديرة"، السوق الجديد على الواجهة البحرية والتابع لـ"نخيل"، أول أضخم حملة تخفيضات على الإطلاق تشهدها الأسواق في دولة الإمارات العربية المتحدة وتستمر لغاية 27 فبراير الجاري، مع خصومات تصل إلى 50%.

قم بزيارة "سوق المرفأ" خلال هذا الشهر، واستمتع بتخفيضات تصل لغاية 50% على سلع البقالة والسجاد والأدوات المنزلية والإلكترونيات والألعاب والأزياء والمزيد .. وبإمكان المتسوقين أيضاً، الاستفادة من الخصومات وإجراء الصفقات والتسوق بأسعار الجملة.

وبالإضافة إلى ذلك، يحظى المتسوّقون بفرصة رائعة لتدليل أنفسهم عبر شراء مستحضرات التجميل الكورية الأصلية والمنتجات التايلاندية الحقيقية والانغماس في تناول المأكولات والمشروبات اللذيذة في "سوق المرفأ" على مدار شهر فبراير الجاري.

ويُشار في هذا الصدد، إلى أن أكثر من 900 متجر بات متواجداً في "سوق المرفأ" في الوقت الحالي، ومن المقرر افتتاح 200 متجر آخر قريباً. وتماشياً مع عطلة نهاية الأسبوع الجديدة يومي السبت والأحد، فإن ساعات العمل الجديدة في "سوق المرفأ" قد أصبحت من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 10 ليلاً من الإثنين إلى الخميس، ومن الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة 12 عند منتصف الليل يوم الجمعة، ومن الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 12 عند منتصف الليل يومي السبت والأحد.

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