«اقتصاديّة أبوظبي» تُطلق «رحلة المستثمر»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، بالشراكة والتنسيق مع دائرة الإسناد الحكومي، ممثلة في هيئة أبوظبي الرقميّة، أمس، تدشين «رحلة المستثمر»، عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة «تم».

وبعد قيام حكومة أبوظبي بخفض رسوم تأسيس وتجديد رخص الأعمال في الإمارة بنسبة 93% إلى 1,000 درهم فقط، وخفض متطلبات تأسيس الأعمال في 2021 بنسبة 71%، بالتعاون مع 27 جهّة حكوميّة، تقدم «رحلة المستثمر» تجربة رقميّة فعّالة، إذ توفر مجموعة كبيرة من الخدمات الرقمية للمستثمرين مع تسهيل المتطلبات لتأسيس الأعمال بدءاً من مرحلة استكشاف الفرص الاستثماريّة إلى ممارسة النشاط، فضلاً عن توحيد وتضمين إجراءات المعاملات والموافقات الخاصة بعدة جهات حكومية لتأسيس الأعمال، من خلال الرحلة الرقمية.

وقال محمّد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية: سنلتزم باستمرار جهودنا لضبط التكاليف وخفض المتطلبات وتعزيز الإجراءات والتدابير الحكومية. وقامت «اقتصادية أبوظبي» بتنفيذ بعض المشاريع المهمّة في هذا الإطار، بما في ذلك إطلاق المرحلة الثانية من مشروع رحلة المستثمر، التي ستشمل المزيد من الخدمات والميزات وأدوات تأسيس الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الدائرة إجراء المراجعات الشاملة للتكاليف المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك الأعباء التنظيمية والإدارية على القطاع الخاص، بالتعاون مع الجهات المحليّة والاتحاديّة المعنيّة.

معادلة رابحة

من جانبه، قال علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي: يعتبر الابتكار هدفاً رئيسياً ومعادلة رابحة ضمن بيئة الأعمال العالميّة الحالية، التي تتميز بحدة المنافسة، كما أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات الرئيسية سيعمل على تمكين المستثمرين من خلال أنظمة وعمليات متكاملة ومبسّطة. ويأتي إطلاق «رحلة المستثمر» لتوفير بيئة رقميّة آمنة وسهلة الاستخدام، تعمل محرّكاً وممكناً رئيسياً لجميع الشركاء في القطاع الاقتصادي،

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