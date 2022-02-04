عبدالعزيز الغرير: عجلة العمل انطلقت ولن تتوقف

المصدر: دبي- البيان

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دعا معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي إلى بذل جهود مضاعفة، والعمل على ترسيخ روح فريق العمل الواحد لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون غرف دبي ذراعاً رئيسة في تطوير بيئة الأعمال بالإمارة، وتعزيز مكانتها عاصمة للمال والأعمال.

وخلال لقائه مدراء الإدارات وموظفي غرف دبي، أمس؛ لإطلاعهم على الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة، شدد الغرير على أهمية تضافر الجهود والتكاتف لتحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة، معتبراً أن عجلة العمل قد انطلقت لتحقق أهدافها في خدمة إمارة دبي ولن تتوقف.

وكشف عن تعيين شركة «ماكينزي» العالمية لوضع ورسم استراتيجية التي اعتمدتها الغرف أخيراً للفترة (2022-2024)، في حين تم تعيين الشركة الاستشارية العالمية «كي بي إم جي» مديراً لمشروع تطبيق الاستراتيجية، التي ستعمل على ضمان تطبيق الاستراتيجية وتحقيق الأهداف ضمن الأطر الزمنية المحددة، وتسهيل متابعة هذه الأهداف.

رؤية

وأضاف الغرير قائلاً:«رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، تشكل الأساس في كل الاستراتيجيات التي ترسم مستقبل دبي. ونحن في غرف دبي.

والغرف الثلاث المنبثقة عنها (غرفة تجارة دبي وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي)، قمنا باعتماد استراتيجية تطبق رؤية سموه، وتجعلها نقطة انطلاقٍ لجهودنا المستقبلية في أن تكون غرف دبي الذراع التنموية الأهم لإمارة دبي كما وصفنا سموه، ودعم الاقتصاد الرقمي والمساهمة في رفع التجارة الخارجية إلى 2 تريليون درهم خلال السنوات الخمس المقبلة».

وأكد الدور المحوري الذي سيلعبه الموظفون في الفترة المقبلة، واصفاً إياهم بالركيزة الأساسية في الاستراتيجية الجديدة، معتبراً أن تحقيق الأهداف لن يكون ممكناً بدون جهود والتزام ودعم الموظفين على كافة المستويات.

مرحلة متقدمة

وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرف دبي خلال كلمته أمام الموظفين إلى أهمية البناء على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والنظر إلى المستقبل بعين الإنجازات أيضاً، معتبراً إن الاستراتيجية الجديدة تشكل بداية مرحلة متقدمة من مراحل صناعة مستقبل قطاع الأعمال في دبي.

فيما وجّه فيصل جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، التهنئة للموظفين على أدائهم خلال العام الماضي، داعياً إياهم إلى إظهار أعلى درجات الالتزام والتميز والابتكار في جهودهم المستقبلية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خدمات مبادرات غرف دبي لخلق بيئة محفزة للأعمال، ودعم نمو الأعمال في الإمارة، وترويج مكانة دبي كمركز تجاري عالمي.

وعرضت شركة «ماكينزي» خلال اللقاء مع الموظفين الاستراتيجية التي اعتمدت مؤخراً، في حين قدمت شركة «كي بي إم جي» عرضاً تعريفياً حول آلية ضمان تطبيق الاستراتيجية وتحقيق أهدافها.

4 ركائز

وتقوم الاستراتيجية الجديدة المعتمدة على 4 ركائز أساسية تشمل تحسين وتطوير بيئة الأعمال في دبي، واستقطاب الاستثمارات الخارجية والشركات العالمية إلى الإمارة، وتحفيز التوسع الخارجي في الأسواق العالمية للشركات العاملة في دبي بالإضافة إلى تطوير وتنمية الاقتصاد الرقمي في دبي.

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