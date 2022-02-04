تعاون بين الإمارات دبي الوطني و«أبيكس سنغافورة»

المصدر: دبي- البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة «أبيكس سنغافورة» التشاركية للتكنولوجيا المالية، ما يتيح للبنك الوصول إلى شبكة «أبيكس»، التي تضم عدداً من أبرز المؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب واجهات برمجة التطبيقات التي توفرها.

تعد «أبيكس»، التي أطلقتها «شبكة آسيان للابتكار المالي» أول سوق دولية مفتوحة المصدر، لتصميم واجهة برمجة التطبيقات في العالم، عبر منصة «ساند بوكس»، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية، حيث يمكن لعملاء المنصة تصميم الحلول والتجارب واختبارها عبر البرمجيات القائمة على الحوسبة السحابية.

وحققت شركات التكنولوجيا المالية بسنغافورة أعلى مستويات التمويل خلال 2021، حيث تلقت 43 شركة تكنولوجيا مالية تمويلاً يزيد على 725 مليون دولار، خلال النصف الأول، مما يعزز موقع سنغافورة كسوق حيوية للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. وتأتي الشراكة «أبيكس»، لتتيح لبنك الإمارات دبي الوطني الوصول إلى شركات التكنولوجيا المالية العاملة في سنغافورة باختلاف أحجامها، وبالتالي إتاحة الحوارات المهمة حول نماذج الأعمال الجديدة، والتشريعات والقوانين والتعاون بين القطاعين العام والخاص، والارتقاء بأطر عمل التقنيات المالية.

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