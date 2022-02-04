«فيتش»: 85 % من الشركات في الإمارات «مستقرة»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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أكدت «فيتش» أن غالبية الشركات الإماراتية، التي تُصنفها الوكالة واصلت تعافيها على نحو جيد، خلال 2021 من التداعيات الاقتصادية، التي أثّرت على شركات العالم نتيجة تفشي «كوفيد 19».

ونشرت وكالة التصنيف الائتماني، تقريراً لاستشراف التأثير المتوقع على الشركات العاملة بالدولة للقرار، الذي أعلنته وزارة المالية أخيراً ينص على فرض ضرائب اتحادية على الأعمال التجارية يونيو 2023، موضحاً أنها منحت غالبية الشركات الإماراتية تصنيفات جيدة لجدارتها الائتمانية المستقلة 2021، ما يؤكد أن تعافيها من تداعيات الجائحة تمضي على نحو جيد. ومنحت «فيتش» نحو 85% من الشركات الإماراتية التي تُصنفها نظرة مستقبلية مُستقرة متوقعة أن تواصل كيانات المناطق الحرة القائمة في الدولة استفادتها من المزايا الضريبية.

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