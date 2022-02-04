«اتصالات» تعيّن رئيسين تنفيذيين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، أمس، تعيين رئيسين تنفيذيين، الأول للخدمات الرقمية للأفراد، والآخر للعمليات الدولية، على أن يتبعا وظيفياً الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وأوضحت المجموعة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه تم تعيين خليفة حسن الشامسي بمنصب الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات - الخدمات الرقمية للأفراد» اعتباراً من 3 فبراير الجاري، مشيرة إلى أن استحداث المنصب الجديد يأتي في إطار استراتيجية المجموعة المستمرة للتحول الرقمي، الرامية إلى توسيع أعمال «اتصالات» في مجال الخدمات الرقمية المقدمة للأفراد.

وفي إفصاح مماثل، أعلنت «اتصالات» تعيين ميخائيل جيرشوك بمنصب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية اعتباراً من أول مارس المقبل، ويتولى مسؤولية تحديد التوجه الشامل للشركة في سياق تطوير وتنفيذ استراتيجية الاتصالات في الأسواق الدولية.

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