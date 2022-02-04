توسع قوي للقطاع غير النفطي في الإمارات خلال يناير

المصدر: دبي - البيان

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استمر القطاع غير النفطي في الإمارات، في التوسع بشكل قوي، خلال يناير الماضي، وفقاً لأحدث بيانات لمؤشر مديري المشتريات لمجموعة «إتش آي إس ماركيت» (مؤشر مركب، يُعدل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات).

وأكد المؤشر تحسن قوي في ظروف العمل، وتحسن النشاط التجاري مرة أخرى، عبر المبيعات القوية، بفضل «إكسبو 2020 دبي» في يناير، إلى جانب التعافي الواسع للأوضاع الاقتصادية من تأثيرات «كوفيد 19».

وأظهرت أحدث بيانات الدراسة، أن الارتفاع الحاد في الأعمال الجديدة، أدى إلى مزيد من التوسع الملحوظ في الإنتاج على مستوى القطاع غير المنتج للنفط. وكانت هناك زيادة في التوظيف، وإن كانت هامشية، لكنها مع ذلك مددت سلسلة خلق الوظائف الحالية إلى ثمانية أشهر.

وأخيراً، تحسنت توقعات الإنتاج بين الشركات غير المنتجة للنفط بشكل طفيف، في يناير، حيث أشارت الشركات إلى توقعات أقوى من المتوسط خلال 2021، وارتبطت توقعات النمو مرة أخرى، ارتباطاً وثيقاً بتعافي السوق على نطاق واسع، وتراجع الجائحة.

وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة «إتش آي إس ماركيت»: «شهد القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات، بداية قوية في 2022، حيث استمرت الشركات في التمتع بفوائد الانتعاش في الظروف الاقتصادية، وزيادة الطلب، وبدعم فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، وعززت البيانات الأخيرة هذه البداية».

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