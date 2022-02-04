عقد بـ24 مليون درهم لـ«الياه سات» من «أبوظبي لبناء السفن»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية («الياه سات»)، المزود لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية حصول ذراعها الحكومي «الياه سات للخدمات الحكومية» على عقد بقيمة 24 مليون درهم من شركة أبوظبي لبناء السفن؛ ستقوم بموجبه بتوفير خدمات اتصالات متطورة وآمنة عبر الأقمار الصناعية.

وستقوم «الياه سات» بتصميم وتوفير ودمج أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في سفن تنتجها شركة أبوظبي لبناء السفن، وستعمل الشركة عن كثب مع شركة أبوظبي لبناء السفن، المتخصصة في بناء السفن وإصلاحها وصيانتها وتجديدها وتحويل السفن البحرية والتجارية، لتوفير حلول اتصالات آمنة وموثوقة للمستخدمين النهائيين باستخدام محطة «الياه سات للخدمات الحكومية» عبر شبكة «الياه سات» الواسعة من الأقمار الصناعية المناسبة للاتصالات الفضائية للقطاع البحري.

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