3 أسهم تستحوذ على نصف سيولة أسواق الأسهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، بعد تراجع أسهم العقار والطاقة والاتصالات، في الوقت الذي استحوذت 3 أسهم على قرابة 54 % من سيولة السوقين، وهي «العالمية القابضة» و«أبوظبي الأول» و«الدار».

وانخفض سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.08 %، ليغلق عند 82728 نقطة، بضغط هبوط الأسهم القيادية في قطاع العقار والاتصالات والطاقة، فيما انخفض سوق دبي 0.67%، ليصل إلي 3152.8 نقطة، مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والخدمات والتأمين.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي، انخفاض قطاع العقار 0.97%. وتراجع قطاع البنوك 0.2 %. وانخفض قطاع الاستثمار 2.64 %، ونزل قطاع النقل 0.86 %.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 59.4 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 47.3 مليون درهم، و«دبي الإسلامي» 34.9 مليوناً.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، تباين أداء أسهم البنوك، وانخفض قطاع الاتصالات، ونزل قطاع العقار. وتراجع قطاع الطاقة. وتباين أداء قطاع الاستثمار .

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط، مستقطباً 318 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 278.8 مليوناً. وتصدر «فيرتغلوب» الأسهم الرابحة، مع ارتفاعه 1.85 %، فيما كان «الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.62 %.

سيولة

اجتذبت الأسهم سيولة 1.56 مليار درهم، منها 1.34 مليار في أبوظبي، و225.49 مليوناً بدبي. وجرى تداول 347.7 مليون سهم، موزعة بواقع 323.9 مليوناً في أبوظبي، و114.8 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 70550 صفقة.

إفصاحات

● ارتفعت إيرادات «موانئ أبوظبي» إلى 2.79 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى 2021، مقارنة بـ2.29 مليار درهم في الفترة نفسها من 2020، وبلغت الأرباح الصافية 595.69 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

● حققت شركة «غذاء القابضة» أرباحاً صافية 25.7 مليون درهم العام الماضي، مقابل 12.3 مليونا في 2020. وارتفعت إيرادات المبيعات من 289.02 مليوناً إلى 545.62 مليونا. وتقرر دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 2 مارس.

● يعقد مصرف الشارقة الإسلامي اجتماع العمومية في 27 فبراير للنظر بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من رأس المال، ما يعادل 246.5 مليون درهم.

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