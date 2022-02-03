مؤشر «بيج ماك»: الدرهم أقل 20.3% من قيمته العادلة أمام الدولار

المصدر: دبي- سيد صالح

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تنخفض القيمة الحقيقية العادلة للدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي 20.3% عن قيمته الحالية، وفقاً للبيانات المنشورة، أمس، في تحديث بداية 2022 لمؤشر «بيج ماك»، والذي تُصدره مجلة «إيكونوميست» البريطانية، لرصد القيَم العادلة لمختلف عملات العالم أمام خمس عملات عالمية رئيسية، هي الدولار، اليورو، الجنيه الاسترليني، الين الياباني واليوان الصيني.

وتعتمد فكرة مؤشر «بيج ماك» على تحديد القيمة العادلة لسعر كل عملة استناداً إلى سعر شطيرة البرجر المعروفة باسم «بيج ماك» والتي تقدمها سلاسل مطاعم «ماكدونالدز» الشهيرة للوجبات السريعة.

والأمر الذي يفسر سبب تسمية المؤشر وتستند الفكرة بدورها إلى نظرية «تعادل القدرة الشرائية»، ومفادها أن سعر الصرف العادل للعملات هو السعر الذي يحقق التعادل بين أسعار سلة من السلع والخدمات بين بلدين مختلفين.

وتُحدّث «إيكونوميست» مؤشر «بيج ماك» بصفة نصف سنوية في بداية وبداية مُنتصف كل عام.

وبحسب تحديث الأمس، فإن نسبة الانخفاض في القيمة العادلة للدرهم أمام الدولار عن القيمة المُتَدَاوَلَة قد تراجعت 8.6% مقارنة مع تحديث يناير الماضي، حيث كان الدرهم آنذاك أقل من قيمته الحقيقية أمام الدولار بنحو 28.9%.

وأفاد تحديث الأمس بأن سعر شطيرة «بيج ماك» في الإمارات يبلغ 17.00 درهماً، فيما يبلغ 5.81 دولارات في الولايات المتحدة، ما يقتضي أن تكون القيمة العادلة للدرهم هي 2.93 درهم للدولار مقابل سعر الصرف الحالي والذي يبلغ 3.67 دراهم للدولار.

وفي ما يخص القيمة العادلة للدرهم أمام باقي العملات، فقد أفاد التحديث بأن الدرهم أقل من قيمته الحقيقية أمام اليورو 6.6% لأن المفترض أن يبلغ سعر صرف الدرهم أمام اليورو 3.85 بينما يبلغ حالياً 4.12 دراهم لليورو.

كما أفادت بيانات يوليو 2021 بأن الدرهم أقل من قيمته الحقيقية أمام الجنيه الاسترليني بنسبة 3.9% مقارنة مع 15.5% في يوليو الماضي.

وأوضحت البيانات أيضاً أن قيمة الدرهم المُتَدَاوَلَة حالياً أمام الين أعلى من قيمته العادلة 36.7% مقارنة مع 13.2% في يوليو 2021، وقيمته أمام اليوان أعلى من قيمته العادلة بنسبة 20.7% مقارنة مع 16.2% في يوليو الماضي.

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