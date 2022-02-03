إدراج «موانئ أبوظبي» في سوق أبوظبي المالي الثلاثاء

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج أسهم «موانئ أبوظبي» اعتباراً من الثلاثاء المقبل، موضحاً أن الإدراج سيكون ضمن السوق الأول (الفئة الأولى).

وأوضحت الشركة في نشرة تعريفية أن رأسمالها ارتفع من 3.84 مليارات درهم إلى 5.09 مليارات 2022، موزعاً على 5.09 مليارات سهم بقيمة اسمية 1 درهم، وتمتلك شركة أبوظبي التنموية القابضة الحصة الأكبر في «موانئ أبوظبي» بواقع 75.44% أو ما يعادل 3.84 مليارات سهم.

وأضافت «موانئ أبوظبي» أنها تعمل عبر 5 قطاعات أعمال، هي «الموانئ»، حيث تمتلك وتشغّل 10 موانئ ومحطات في الإمارات، ومحطة في غينيا، إضافة إلى المناطق الصناعية والحرة، حيث تعمل بشكل أساسي بتشغيل «كيزاد» و«زونزكورب» بعد دمج 8 مناطق صناعية أخرى في المجموعة بداية 2022.

ومن بين قطاعات الشركة أيضاً الخدمات اللوجستية، مثل النقل والمناولة بشكل أساسي من خلال شركة ميكو، إلى جانب الخدمات البحرية، مثل الإمداد والشحن العابر والدعم البحري، من خلال أبوظبي البحرية، إضافة إلى الخدمات الرقمية بما في ذلك نظام مجتمع الموانئ للعملاء الخارجيين من خلال بوابة المقطع.

وأكدت الشركة أنها تجري توسعاً مستمراً في ميناء خليفة بهدف توسيع القدرة الاستيعابية لمحطات الحاويات إلى 15 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدم بحلول 2030، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الأعمال لدى كل من ميناء خليفة وكيزاد زوونزكورب.

وأكدت «موانئ أبوظبي» أن أداءها المالي يتميز بتنامي الإيرادات على نحو مطرد وينطوي معظمها على التزام تعاقدي بطبيعته ما يعزز الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين وخصاص الديون المنخفضة نسبياً.

موضحةً أنها استثمرت منذ 2016 في تطوير بوابة المقطع التي بدورها تدعم من خلال نظام مجتمع الموانئ والتقنيات الأخرى للبوابة، عمليات التخطيط والتنفيذ وحركة السلع والبضائع بشكل أكثر كفاءة من خلال موانئها وشبكة الخدمات اللوجستية الخاصة بها عبر الشركات في مناطقها الصناعية والسوق بشكل عام.

وأكدت أنها تعتبر المطور والمشغل والمنظم الحصري للموانئ غير العسكرية وغير المتعلقة بالنفط والغاز في إمارة أبوظبي والبنية التحتية ذات الصلة، مشيرة إلى أنها منذ تأسيسها تتوافق مع الخطط والتوجيهات الاقتصادية للرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.

حيث تؤدي دوراً محورياً في الاقتصاد من خلال إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة والدولة عموماً ومن خلال ما يقرب من 212 ألف وظيفة تدعمها الشركة في الإمارات.

وتتوقع «موانئ أبوظبي» مواصلة تنويع أعمالها الأساسية لتلبية طلب السوق وتحقيق المزيد من الإيرادات والأرباح، حيث قامت أخيراً بتطوير خدمات الشحن الخاصة بسفن التغذية والخدمات البحرية، كما أنها تواصل الاستثمار في خدمات رقمية جديدة مثل المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية والتي من المتوقع أن تصبح منصة التجارة الرقمية ذات النافذة الواحدة في أبوظبي.

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