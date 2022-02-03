أنغامي تعلن من مقرها في أبوظبي قبول إدراجها في ناسداك الأمريكية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن سوق أبوظبي العالمي اليوم عن قبول إدراج شركة أنغامي، شركة عامة مسجلة في السوق، في بورصة ناسداك الأمريكية بعد اندماجها الناجح مع «فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني»، ومن المقرر إدراج أنغامي في بورصة ناسداك بالرمز (ANGH)، حيث احتفلت الشركة بقبول إدراجها عبر إقامة حفل قرع الجرس.

وتعد أنغامي المنصة والخدمة الرائدة لبث الموسيقى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقدمت خلال مسيرتها قصة نجاح إقليمية حقيقية. وكانت هذه الشركة قد تأسست 2012، واتخذت من سوق أبوظبي العالمي مقراً رئيساً لنشاطها، لتحقق الشركة نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية. ويأتي القبول لإدراج أسهمها في بورصة ناسداك دليلاً على إمكاناتها لتحقيق النمو المستمر.

وفي غضون أقل من 10سنوات، عملت أنغامي مع العديد من شركاء العلامات المحلية بهدف تطوير منصة شاملة للأغاني من جميع أنحاء المنطقة، كما دخلت في تفاوض على التراخيص مع عدد من العلامات التجارية الدولية الكبرى.

قوة دافعة

وتمتلك أنغامي اليوم ما يزيد على 72 مليون أغنية متاحة في مكتباتها، كما تمكنت من استقطاب أكثر من 75 مليون مستخدم مسجل، يضاف إلى ذلك أكثر من 40 شريكاً في الاتصالات عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واعتماداً على نموها ونجاحها منذ انطلاقتها الأولى، تحولت أنغامي إلى القوة الدافعة وراء رسم معالم أعمال الموسيقى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومع اقتراب موعد الإدراج الرسمي، ستصبح أنغامي أول شركة تقنية عربية يتم إدراجها في بورصة ناسداك، وأول شركة عربية تُدرج في السوق ذاته منذ أكثر من 25 عاماً.

وفي إطار وصولها إلى أسواق رأس المال العالمية، تستعد أنغامي للمرحلة التالية في رحلتها، وخاصة في الابتكار التكنولوجي والمحتوى الأصلي، لتعزيز قدراتها على تقديم عروضها لملايين المستخدمين حول العالم.

إنجاز استثنائي

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يتوجه سوق أبوظبي العالمي بالتهنئة لشركة أنغامي على نجاح جهود عملية الاندماج مع شركة «فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني»، وقبول تحولها إلى كيان مدرج في بورصة ناسداك الأمريكية، وبذلك ستصبح أنغامي أول شركة تقنية عربية يتم إدراجها في بورصة ناسداك في نيويورك، وهو ما يعد إنجازاً استثنائياً للشركة.

ويؤكد هذا القبول الفرص الهائلة للشركات التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها للاستفادة من أسواق رأس المال العالمية لجمع الأموال التي تمكنهم من تعزيز نمو أعمالهم وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية. وسيواصل السوق دعم أنغامي خلال المرحلة المقبلة من قصة نجاحها».

وكانت أنغامي قد أنشأت مقرها العالمي ومركز البحث والتطوير في أبوظبي عام 2021، وذلك كجزء من شراكتها مع مكتب أبوظبي للاستثمار في إطار برنامج الابتكار الذي تبلغ قيمته ملياري درهم (545 مليون دولار). وقدم المكتب للشركة حوافز مالية وغير مالية لتأسيسها في سوق أبوظبي العالمي، بالإضافة إلى مساعدة هذه المنصة الموسيقية في الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها أبوظبي، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي، والوصول إلى مجموعة المواهب القادرة على المنافسة والبنية التحتية الراسخة.

قصة نجاح

وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية نائب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «نعرب عن فخرنا في أبوظبي بالاحتفال بإنجازات أنغامي والقبول النهائي لإدراجها في بورصة ناسداك في نيويورك، لتمهيد الطريق أمامها لتصبح أول شركة تقنية عربية تحقق هذه الخطوة المهمة. إنها تعد بحق شركة تقنية رائدة وقصة نجاح حقيقية على مستوى المنطقة.

واعتماداً على مساعيها الدؤوبة لتحقيق الابتكار والنمو، فقد تمكنت من الوصول إلى آفاق جديدة، بفضل الدعم الذي تحظى به من منظومة للإمارة. لقد لعب برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار وبيئة الأعمال التمكينية في سوق أبوظبي العالمي دوراً بالغ الأهمية لإتاحة المجال أمام هذه الشركة للاستحواذ على مكانة متقدمة لتحقيق طموحاتها العالمية، انطلاقاً من مقرها الرئيس في أبوظبي.

ومن خلال العمل كمنظومة متكاملة، توفر أبوظبي الدعم للشركات سريعة النمو، وتتيح لها المزيد من الفرص لبلوغ أهدافها».

وقال إيدي مارون، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة أنغامي: «نجحنا بعد ما يقرب من عقد من تأسيس أنغامي، في ترسيخ مكانتنا المرموقة في القطاع، ولدى قلوب عشاق الموسيقى في أنحاء المنطقة، لا سيما وأننا نستحوذ على حصة سوقية تبلغ 58%. ونتطلع الآن إلى مواصلة مهمتنا لتحويل صناعة بث الموسيقى في جميع أنحاء العالم.

وذلك من خلال الجمع بين المعجبين والفنانين، لتقديم تجربة بث فريدة، مع تركيزنا على المحتوى المحلي الأصلي فائق الجودة، وإنشاء منصة شاملة للموسيقى والترفيه».

وعلّق إيلي حبيب، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «أنغامي» على هذه الخطوة بقوله: «مع اقترابنا بشكل كبير لنصبح شركة عامة مدرجة في بورصة ناسداك، أود أن أتوجه بالشكر إلى سوق أبوظبي العالمي على دعمه في توفير بيئة تتيح لشركات التكنولوجيا المحلية في الشرق الأوسط مثل أنغامي تحقيق النمو والازدهار.

لقد سمحت لنا الشراكة مع هذا السوق، وإنشاء مقرنا العالمي فيه بتطوير عروضنا، والتركيز على إنشاء وتوزيع محتوى أكثر ثراءً، فضلاً عن تطوير مفاهيم مبتكرة لقاعدة مشتركينا المتزايدة».

وتمتلك منصة أنغامي لبث الموسيقى أكثر من 75 مليون مستخدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة، وتتيح لهم الوصول إلى أكثر من 72 مليون أغنية عربية وعالمية للبث والتنزيل، إضافة إلى حوالي 200 ألف بودكاست عربي وعالمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز