8581 تصرفاً عقارياً بقيمة 12.2 مليار درهم في عجمان العام الماضي

المصدر: عجمان - وام

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أكد عمر المهيري مدير دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان محافظة السوق العقاري خلال العام الماضي على نشاطه ومستوياته الإيجابية واستمرارية جاذبيته في أوساط المستثمرين المحليين والدوليين بالنظر إلى الفرص الاستثمارية المتاحة وجودة الخدمات المقدمة وسرعة وسهولة إنجاز المعاملات.

وأوضح أنه تم تسجيل 8581 تصرفاً عقارياً خلال 2021 بقيمة إجمالية بلغت 12.2 مليار درهم. وبلغ إجمالي التداول 7.8 مليارات درهم من 6988 عملية تداول.

وأضاف المهيري لـ«وام» إن عام 2021 كان حافلاً بالإنجازات حيث تمكنت الدائرة من تحقيق التحول الرقمي الشامل مما أسهم بشكل فعال في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز التنافسية في تسجيل الممتلكات فضلاً عن إطلاق مؤشر عجمان العقاري خلال الربع الأخير من العام الماضي والذي يعد إضافة نوعية تدعم مساعي الدائرة الرامية إلى تطوير أداء القطاع العقاري من خلال توفير خدمات عصرية متميزة تلبي احتياجات المتعاملين.

وأكد نجاح مبادرة «الوسيط المواطن» والتي تعد إحدى أبرز مبادرات 2021 لما تشكله من أهمية بالغة في تمكين الشباب الإماراتي وتعزيز أداء السوق العقاري والارتقاء بمهنة الوساطة العقارية.

حيث تم تخريج 50 وسيطاً عقارياً من مواطني الدولة تزامناً مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي. وسجلت المبادرة شغفاً لدى المنتسبين من الجنسين لممارسة مهنة الوساطة العقارية وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة والاستفادة من البرنامج التأهيلي على يد خبراء وأخصائيين عقاريين متمرسين، مشدداً على الاستعداد لاحتضان هذه الطاقات والكفاءات المواطنة وتقديم الدعم اللازم لجميع الخريجين.

وأوضح المهيري أن العامل الرئيسي لنجاح الدائرة هو فريق العمل الكفء بقيادة رئيس الدائرة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي الذي لم يدخر أي جهد طيلة الفترة الماضية ونجح في تجسيد رؤية قيادتنا الرشيدة وتحويلها إلى واقع ملموس نفتخر به ونسعى دائماً إلى تعزيزه.

ونوه في هذا الصدد بدور شركاء الدائرة خاصة الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الدائرة والاتحاد للماء والكهرباء والتي تكللت بتوصيل الكهرباء الاتحادية للعديد من المشاريع العقارية في الإمارة وهو ما يعزز مستوى الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين في إمارة عجمان.

بالإضافة إلى الشراكة مع دائرة البلدية والتخطيط وشركة عجمان للصرف الصحي. وقد تم الربط الإلكتروني مع الجهتين وهو ما يدعم توجه الدائرة نحو تبني أحدث التقنيات وأفضل الأدوات الرقمية في سبيل تطوير منظومتها وتقديم خدمات على نحو أسرع وأدق وأكثر أماناً.

هذا إضافة إلى الشراكة مع دائرة عجمان الرقمية والتي أسفرت عن ربط خدمات الدائرة بـ«الهوية الرقمية» وهو ما أسهم في تحسين تجربة المتعاملين وأتاح لهم إمكانية إنجاز معاملاتهم بمستوى عالٍ من درجات السرية والخصوصية.

وعن عملية تصنيف المكاتب العقارية، قال المهيري إن الدائرة انتهت من تقييم 735 مكتباً عقارياً في إطار الدورة الثالثة من مشروع التصنيف العقاري. وأوكلت مهمة التقييم الميداني إلى 14 مختصاً مع الحرص قبل الشروع في عملية التقييم الميداني على عرض وشرح المعايير لكافة المكاتب العقارية من خلال سلسلة من الورش التدريبية واللقاءات المباشرة من أجل رفع مستوى الوعي لديهم وإعطائهم الفرصة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة والاستعداد الجيد لخوض المنافسة.

وأشار إلى أن الدائرة رصدت من خلال تقارير التقييم المبدئي تحسناً ملحوظاً في أداء المكاتب العقارية مقارنة بالدورة التقييمية الماضية وهذا يدل على نجاح مشروع التصنيف العقاري وتحقيقه للأهداف المنشودة لاسيما المتعلقة بغرس وتعزيز ثقافة التميز لدى المكاتب العقارية والارتقاء بأدائها ليواكب وتيرة النمو المتسارع الذي يشهده القطاع.

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