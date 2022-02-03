«جوهرة» الإماراتية تطلق مجموعة «أنتِ جوهرتي» لمناسبة يوم الحب

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مجوهرات «جوهرة» الإماراتية النقاب عن تصاميمها الجديدة من مجوعة «أنتِ جوهرتي» لعام 2022، التي تتميز هذا العام بتنوعها وتصاميمها العصرية، حيث تعكس هذه التصاميم سحر الماس وحيوية الألوان.

كعادتها مجوهرات جوهرة كل عام تطلق تصاميم جديدة لهذه المجموعة إلا أن هذا العام طرحت لنا تصاميم مختلفة ومتنوعة لعدة تشكيلات تلائم جميع الأذواق.

مجموعة «أنتِ جوهرتي» مستوحاة من شاعرية علاقة الحب الأبدية لتضم أطقم من تشكيلة دانسينغ دايموند المحبوكة من الذهب الوردي والأصفر والأبيض على شكل قلب تتولد نبضاته من الماس الراقص الذي يتوسطه معبراً عن الحب الأبدي للشخص الآخر.

تتكون هذه الأطقم من أساور وقلائد وحلق وخواتم على شكل قلب مصاغة حوافه من المينا الملون بـ 5 ألوان مختلفة و هي: الأحمر والوردي والأخضر والأزرق السماوي والأزرق الداكن.

ولم تتوقف مجوهرات جوهرة بإطلاق تصميم واحد فقط بل قامت بإطلاق تصاميم مختلفة من القلائد لعدة تشكيلات ماسية كتشكيلة دانسينغ دايموند ودنيتي وفروست حصرية لفترة عيد الحب.

تتميز هذه القلائد بأشكال القلب المختلفة من الذهب الأصفر والأبيض والمرصع بالماس

فمنها قلادة تحمل قلبين لتمثل الاندماج بين شخصين واقعين في الحب، القلب الأول مرصع بالماس والثاني مصنوع من الذهب الأصفر.

بالإضافة لقلادة من قلب يشع بالنقاء والحيوية مصنوع من الماس والياقوت، حيث يتكون من وجه مرصع بالماس بشكل كامل ووجه مرصع بالياقوت بشكل كامل ليمثل الحب النقي للشخص الآخر.

كما تتوفر أيضاً ضمن مجموعة أنتِ جوهرتي تصاميم رائعة من القلائد الملونة من الصدف والمالَكايت المرصع بالماس.

تطلق جوهرة مجموعة «أنتِ جوهرتي» المتنوعة بأسعار رائعة تبدأ من 1299 درهماً إماراتياً، فهي هدية مثالية لتعبر فيها عن مشاعرك لمن تحب هذا الموسم.

يتزامن مع إطلاق هذه المجموعة عدة عروض تم تصميمها بخصوصية لكل سوق في منطقة الخليج، حيث تقدم مجوهرات جوهرة في بعض المناطق تخفيضات تصل إلى 50% على تشكيلة مختارة من المجوهرات وفي مناطق أخرى هدايا مجانية عند الشراء من تشكيلات مختارة من المجوهرات الماسية واللؤلؤ كما هو الحال في متاجر مجوهرات جوهرة في الإمارات العربية المتحدة والذي يسري لغاية 15 فبراير 2022

ومجموعة مجوهرات جوهرة هي شركة إماراتية ذات خبرات عريقة ورائدة متوارثة في عالم المجوهرات منذ عام 1907 وبعدد فروع تزيد على الـ 185 لتغدو اسماً لامعاً في منطقة الشرق الأوسط بفضل حرصها على تقديم مجوهرات تتسم بأرقى معايير الجودة والحرفية فيتألق عملاؤها أينما حلوا بفخامة أصيلة كالذهب.

تعد مجوهرات جوهرة اليوم العلامة التجارية الإماراتية الأسرع نمواً في المنطقة لتغطي منطقة الخليج العربي (الإمارات العربية المتحدة – المملكة العربية السعودية – دولة الكويت- مملكة البحرين و سلطنة عمان) وجمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة وجمهورية موريشيس والجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية.

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