دبي الجنوب تستقطب 700 شركة جديدة

المصدر: وام

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اختتمت دبي الجنوب أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات العام الماضي 2021 بتحقيق العديد من الإنجازات البارزة عبر مناطقها المختلفة.

وشملت قائمة النجاحات على مدار العام جذب المزيد من العملاء والشركات وبيع المشاريع العقارية وتوقيع شراكات مهمة وإطلاق مشاريع فريدة.

وقام المطور الرئيسي "دبي الجنوب للعقارات" بتسليم جميع وحداته تقريبا في مشروعه الحضري متعدد الاستخدامات "النبض" الذي يضم 1,400 من الشقق و 240 تاون هاوس .

وعلى ضوء النجاح الذي حققه هذا المشروع أطلقت الشركة "فلل النبض" مع نجاحها في بيع المرحلتين الأولى والثانية منه وبعد افتتاح معرض " إكسبو 2020 دبي" وبناء على مستوى الطلب الهائل تم إطلاق "النبض الشاطئ " لتتمكن الشركة من بيع المرحلتين الأولى والثانية للمستثمرين في حين تعتزم إطلاق المرحلة النهائية في الربع الأول من العام الجاري 2022 كما تم إطلاق مشروع قطع الأراضي في المنطقة السكنية "بيتي" وبيع ما تم طرحه منها بالكامل.

جدير بالذكر أن مشروع النبض تم إطلاقه على مراحل حيث يستمر في النمو بسرعة ويجذب المستخدمين النهائيين والمشترين الجدد بسبب خصائصه الفريدة وموقعه الاستراتيجي وسمعة الشركة المرموقة في الوفاء بوعودها تجاه العملاء.

وتضم المنطقة السكنية حاليا أكثر من 25 ألف نسمة تقريبا يتمتعون بأسلوب حياة فريد ومرافق متطورة وعلاوة على ذلك يعتبر "سكني" أول مشروع متاح للاستئجار للموظفين في دبي الجنوب ويركز على رفاهية المقيمين ووصل معدل الإشغال فيه إلى 99 بالمائة.

كما أطلقت الشركة مشروعا آخر حمل اسم "ذا أفنيو" من خلال طرحها عددا محدودا من قطع الأراضي التجارية المطروحة بنظام التملك الحر ويمكن للمستثمرين شراء قطع الأراضي وفق خطة دفع محددة ومن ثم تطويرها للاستخدام التجاري.

وبفضل الخدمات وحلول الأعمال المثالية المقدمة للعملاء سجل مجمع الأعمال في دبي الجنوب أرقاما جيدة في 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه وذلك من خلال تأجير 243 ألفا و805 قدما مربعا من المساحة مع قدرته على الاحتفاظ بما نسبته 85 بالمائة من الشركات العاملة هناك.

وبلغ إجمالي عدد الشركات التي تعمل الآن في دبي الجنوب 4600 شركة إلى جانب استقطاب أكثر من 700 شركة جديد وعلاوة على ذلك وصل إجمالي عدد العاملين في مشروع دبي الجنوب إلى 20 ألفا و848 عاملا حتى نهاية العام 2021.

أما مشروع محمد بن راشد للطيران المنطقة التي تركز على النهوض بهذا القطاع فقد اختتم العام الماضي بإطلاقه العديد من المشاريع الفريدة ومن أبرزها مركز للطائرات العمودية "دبي هيليبارك" الأكبر من نوعه في المنطقة لقدرته على استيعاب 8 طائرات عمودية لتسهيل حركة التنقل بين مراكز الأعمال والمناطق السياحية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ووصلت المرحلة الأولى من هذا المشروع حاليا إلى طور التشغيل وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية في وقت لاحق من هذا العام.

وتم الإعلان عن أول خزنة محصنة في المنطقة ويستفيد من خدماته كبار الشخصيات والأثرياء لتخزين الأعمال الفنية الفريدة والأصول المادية الثمينة في منشآت آمنة داخل منطقة مخصصة.

كما أطلق مشروع محمد بن راشد للطيران وحدات صيانة الطائرات التي تضم سبع شركات دولية في مجال الطيران وخلال معرض دبي للطيران 2021 تم توقيع اتفاقية مع "كوملوكس" لتطوير حظيرة للطائرات في المشروع.

وكان العام ناجحا أيضا للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من البنية التحتية لمنطقة التجارة الإلكترونية "إي.زي.دبي" والتي بلغت 50 بالمائة من إجمالي مساحة المنطقة وعلاوة على ذلك تم تشغيل خدمات تبريد المناطق لتساعد بدورها في الحفاظ على منطقة تجارة إلكترونية مستدامة وتقليل انبعاثات الكربون.

ونجحت "إي.زي.دبي" في جذب العديد من الشركات ومن أبرزها "نون" التي أعلنت عن إضافة جديد لها بافتتاحها مركز توزيع جديد ضمن خطط الشركة للتوسع في عملياتها لتحقيق النمو في الإمارات.

ونتيجة زيادة الطلب على مرافق التوصيل في جميع أنحاء المنطقة تمكنت "إي.زي.دبي" أيضاً من استقطاب "أودا إكسبريس" إحدى أكبر شركات الشحن السريعة في الصين و"بريد الإمارات" الذي افتتح ثاني أكبر مركز للفرز والتسليم في الإمارات إضافة إلى "فيديكس إكسبريس" أكبر شركة للشحن السريع في العالم حيث تعتزم أيضاً بناء مركزها الإقليمي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا في منطقة الخدمات اللوجستية.

واستقبلت المنطقة أيضا شركة "دي إتش إل" التي أطلقت أول مركز للابتكار المتنقل في الشرق الأوسط وأفريقيا في منطقة الخدمات اللوجستية للاستفادة منه في حل التحديات اللوجستية المعقدة والتعرف على أحدث الاتجاهات في مجال الخدمات اللوجستية والتواصل المباشر مع المبتكرين في هذه الصناعة عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعتبر هذه المنجزات دليلا على تقدم البنية التحتية للمنطقة وما توفره من حلول تبحث عنها الشركات الدولية التي تتطلع إلى توسعة وتطوير عملياتها في المنطقة.

وأعرب سعادة خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للطيران ودبي الجنوب عن سعادته للأداء العام الذي حققته دبي الجنوب ومناطقها المختلفة على مدار العام الماضي وقدرتنا على تحقيق النمو رغم تأثيرات الجائحة على مشهد الأعمال عموما ويعزى الفضل في ذلك إلى الدعم الاستثنائي من جانب الحكومة ومبادراتها لتعزيز اقتصاد الإمارة وخططنا واستراتيجياتنا المدروسة جيدا لزيادة الاستثمارات في العديد من الصناعات في دبي. ونشعر بالتفاؤل بحلول العام الجديد ونأمل الوصول إلى مستويات أعلى في دبي الجنوب".

يشار إلى أنه تم إطلاق دبي الجنوب كمشروع لحكومة دبي في العام 2006 ويمثل مدينة ناشئة على مساحة قدرها 145 كيلومترا مربعا تقوم على مخطط رئيسي. وتم تعريف المدينة على أنها مشروع حضري رائد في دبي وصممت لتوفير 500 ألف فرصة عمل في بيئة اقتصادية متكاملة تدعم جميع أنواع الأعمال والصناعات.

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