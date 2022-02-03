إنشاء صندوق في أبوظبي لاستقطاب فعاليات الأعمال

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عقد شراكة جديدة مع شركة «ميرال»، مطور الوجهات في أبوظبي، بهدف تعزيز مكانة الإمارة، كوجهة مفضلة لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، مع التركيز على استقطاب فعاليات الأعمال التي يحضرها ما يزيد على 500 مشارك.

وأسفرت اتفاقية الشراكة، عن إنشاء صندوق مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض وميرال المشترك لفعاليات الأعمال. ويتماشى إطلاق هذا الصندوق الأول من نوعه، مع استراتيجية الدائرة الرامية إلى توحيد وتنسيق الجهود مع الشركاء، للترحيب بالمزيد من أفواج سياحة الاجتماعات والحوافز الكبيرة في الإمارة.

وتسعى هذه المبادرة الجديدة، إلى مواكبة تحول الوجهات العالمية، إلى زيادة الحوافز وأوجه الدعم في عروضها لاستضافة فعاليات الأعمال، حيث يضمن الصندوق، تطوير عروض وباقات متكاملة، تلبي طموحات منظمي الفعاليات، إلى جانب تزويد شركات إدارة الوجهات المحلية والعالمية، ومخططي برامج الاجتماعات، بمقومات إضافية للترويج للإمارة. وبدأ البرنامج التنفيذي التدريجي للصندوق في أول يناير 2022، إذ تركز المرحلة التجريبية على سياحة الاجتماعات والحوافز فقط، على أن تجرى دراسة إمكانية إضافة المؤتمرات والمعارض لاحقاً، بناءً على نتائج المرحلة التجريبية.

عروض فردية

وقال مبارك الشامسي مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: «يعتمد اختيار المدينة المستضيفة للفعاليات، على العديد من العوامل الرئيسة، من ضمنها سهولة الوصول إليها، وشبكات الرحلات الجوية بها، وخيارات الفنادق والمنتجعات، والطاقة الاستيعابية للمرافق وقاعات الاجتماعات، وتجاربها الترفيهية والسياحية والثقافية، إلى جانب ميزانية الحدث. وعند التقدم بعروض فردية لاستضافة الفعاليات في أبوظبي، يوجد الكثير من المنافسة، لكن مع حشد الجهود والموارد بشكل مشترك، يمكننا طرح باقات وعروض فريدة من نوعها، تلبي تطلعات مجموعات سياحة الحوافز والاجتماعات، وتضع أبوظبي في دائرة الضوء، كوجهة مثالية للعملاء في هذا القطاع. وتشهد جزيرة ياس، زيادة مطردة في معدلات إشغال فنادقها، كما أنها توفر مرافق حديثة ومتنوعة لتنظيم الأنشطة المختلفة، واستضافة فعاليات كبيرة الحجم، لما يزيد على 500 مشارك، ما يجعلها منافساً استثنائياً في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمي».

مبادرات ترويجية

وفي إطار هذه الشراكة، سيقوم كل من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض و«ميرال»، بتنسيق جهودهما، ضمن عروض لاستضافة فعاليات الاجتماعات والحوافز في العاصمة، بالتوازي مع التعاون القائم بين فرق المبيعات والتسويق في مبادرات ترويجية، ترسخ مكانة أبوظبي على خريطة وجهات سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً. وسيعمل الجانبان من خلال علاقاتهما، مع الشركاء، وأرقى الفنادق العالمية، وفرق المبيعات الخارجية، على تنشيط برامج المبيعات والتسويق، بما في ذلك استضافة الزيارات التعريفية والميدانية، وتنظيم جولات المبيعات الخارجية في الأسواق المستهدفة، واحتضان فعاليات العملاء الترويجية.

من جانبها، قالت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية للتسويق واستراتيجية الوجهات في شركة «ميرال»: «نفخر بتعاوننا مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، للترويج لجزيرة ياس، والعاصمة أبوظبي، كوجهة مفضلة لزوار سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وقد أثمرت رؤيتنا الاستراتيجية لجزيرة ياس، عن توفير موقع متميز للترفيه والتسلية والأعمال، كما شهد عام 2021، إضافة منشآت ومرافق عالمية المستوى، مثل الاتحاد أرينا، وثلاثة فنادق رائدة للإقامة والضيافة. وتسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي، كوجهة جاذبة للزوار من جميع أنحاء العالم، واستقطاب المزيد من الشركاء في قطاع سياحة الأعمال على المستويين المحلي والدولي».

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