«آبل» تفتتح متجرها الجديد في ياس مول بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

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افتتحت «آبل» اليوم الخميس، متجرها في ياس مول الجديد كلياً بموقعه الذي يعد من وجهات التسوق الصاخبة في مدينة أبوظبي. وقد تمت إعادة تصور مساحة المتجر ليصبح ضعف المساحة الأصلية للمتجر الذي تم افتتاحه في عام 2015، ما يتيح للعملاء تفقد أحدث منتجات «أبل» وخدماتها، وتلقي أفضل دعم من فريق «آبل» المتخصص، فضلاً عن المشاركة في جلسات «اليوم فى آبل» المجانية.

قالت ديردره أوبراين، نائبة الرئيس الأولى لقسم التجزئة والناس في «آبل»: «مع افتتاح متجر آبل في ياس مول الذي تمت توسعته حديثاً، فريقنا مستعد تماماً لاحتضان المزيد من التنوع والإبداع الذي يتميز به مجتمع أبوظبي في هذه المساحة الجديدة الجميلة. كما تتطلع»آبل«إلى الاستمرار في تقديم أفضل ما لديها لعملائها في دولة الإمارات، والإضافة لتاريخها في المنطقة.»

يحتل المتجر موقعاً رئيسياً في ساحة تاون سكوير في المول، ويتميز بواجهة زجاجية منحنية خلابة تتجاوز مساحتها 150 قدماً من ألواح الزجاج المتصلة التي تغطي واجهة المتجر من جميع الجهات. وقد استخدمت أرضيات بيانكو كريستال والأسقف الخشبية في كل أنحاء المتجر، بما يماثل المواد المستخدمة في متاجر «آبل ستور» الأخرى حول العالم. ويتدفق الضوء الطبيعي بسهولة إلى داخل المتجر بفضل وجود نافذتي إنارة كبيرتين في السقف يطلان مباشرة فوق ست أشجار من نوع فيكس نتدا. وسيجد الزوار جدار الفيديو المستقل ومنطقة Forum في وسط المتجر، حيث ستنعقد جلسات Today at Apple المجانية. وتوفر هذه الجلسات اليومية بقيادة Apple Creative Pros إلهاماً إبداعياً، وفرصة لتعلم المهارات العملية، ومساعدة المشاركين على تطوير أعمالهم.

يستطيع العملاء اكتشاف منتجات «آبل» وخدماتها على الطاولات والممرات المحيطة، ومعرفة المزيد عن برنامج Apple Trade In لاستبدال iPhone وiPad وMac وApple Watch، والحصول على دعم أثناء التسوق من خبراء «آبل». ويضم متجر Apple ياس مول 100 فرد من فريق Apple الحاصلين على تدريب عالٍ ويتحدثون مجتمعين 33 لغة مختلفة ويمثلون 32 جنسية. وقد صل عدد الفريق المتنوع إلى الضعف تقريباً منذ افتتاح المتجر في عام 2015، ولا يزال أكثر من نصفه جزءاً من الفريق الذي سيرحب بالعملاء في الموقع الجديد لمتجر «آبل» ياس مول.

تعمل «آبل» في المنطقة منذ أكثر من 10 سنوات، ويضم فريقها أكثر من 600 عضو في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ أن افتتحت «آبل»متاجرها الأولى في دولة الإمارات في عام 2015، استقبلت ما يقارب 30 مليون زائر، وتواصل التزامها الكبير تجاه المستخدمين داخل الدولة من خلال توفير تجربة مدهشة عبر منتجاتها وبرامجها وخدماتها. وبإمكان العملاء الاستمتاع بالبرامج والتطبيقات باللغة العربية، والمحتوى العربي المصمم خصيصاً لتطبيق Apple Music ومتجر App Store المترجم إلى العربية والمتوفر في 14 بلداً في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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