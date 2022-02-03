تعاون بين بنك الإمارات دبي الوطني و«أبيكس سنغافورة» لتعزيز الابتكار بقطاع التكنولوجيا المالية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة «أبيكس سنغافورة» التشاركية للتكنولوجيا المالية، ما يتيح للبنك الوصول إلى شبكة «أبيكس»، التي تضم عدداً من أبرز المؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب واجهات برمجة التطبيقات التي توفرها.

تعد «أبيكس»، التي أطلقتها «شبكة آسيان للابتكار المالي» أول سوق دولية مفتوحة المصدر، لتصميم واجهة برمجة التطبيقات في العالم، عبر منصة «ساند بوكس»، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية، حيث يمكن لعملاء المنصة تصميم الحلول والتجارب واختبارها عبر البرمجيات القائمة على الحوسبة السحابية.

وحققت شركات التكنولوجيا المالية بسنغافورة أعلى مستويات التمويل خلال 2021، حيث تلقت 43 شركة تكنولوجيا مالية تمويلاً يزيد على 725 مليون دولار، خلال النصف الأول، مما يعزز موقع سنغافورة كسوق حيوية للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. وتأتي الشراكة «أبيكس»، لتتيح لبنك الإمارات دبي الوطني الوصول إلى شركات التكنولوجيا المالية العاملة في سنغافورة باختلاف أحجامها، وبالتالي إتاحة الحوارات المهمة حول نماذج الأعمال الجديدة، والتشريعات والقوانين والتعاون بين القطاعين العام والخاص، والارتقاء بأطر عمل التقنيات المالية.

وفي إطار هذه الشراكة يحظى بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً بإمكانية الوصول إلى مجموعة واجهات برمجة التطبيقات المخصصة لمشتركي «أبيكس»، إلى جانب قوالب وموصلات وأدوات واجهة برمجة التطبيقات، مما يدعم تسريع التصاميم والنماذج الأولية للمنتجات الجديدة. وبهذا، يمكن للبنك تطوير حلول تعود بالفائدة على العملاء عبر الارتقاء بتجربتهم ورقمنة الإجراءات وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة.

وقال ميغيل ريو تينتو، المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: باعتبارنا أول بنك يتعاون مع منصة «أبيكس» في الشرق الأوسط، نتطلع قدماً لاستكشاف الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في سنغافورة والتعاون معها، لتوفير فرص جديدة ودفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا المالية في المنطقة. ومن وجهة نظرنا، تجسد هذه الشراكة فرصة متميزة، لترسيخ موقعنا وتزويد عملائنا بأرقى التجارب المصرفية، عبر أحدث المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة، وتأتي الشراكة تماشياً مع الاستراتيجية الرقمية طويلة المدى، التي يطبقها بنك الإمارات دبي الوطني، وتزامناً مع سعينا لمواصلة ريادة مسيرة الابتكار في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية بالمنطقة والمساهمة في دعم منظومة الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا المالية.

وقال أوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا المالية في سلطة النقد في سنغافورة: نفخر بانضمام بنك الإمارات دبي الوطني إلى منصة «أبيكس» كعضو أساسي، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم بنجاح المؤسستين في مساعيهما لتأسيس منظومة أكثر متانة وتقليص مخاطر التقنيات والتكاليف، بالاستفادة من مجتمع التكنولوجيا المالية العالمي في «أبيكس» والبنية التحتية السحابية، التي توفرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز