مركز «كيوب الذهبي» ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي لخدمة المستثمرين العقاريين

المصدر: دبي- البيان

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دشّن معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين هيئة الطرق والمواصلات – المفوض العام للبنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، وذلك بحضور كل من اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وعوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة في دبي، واللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، وسلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي مركز خدمة المستثمرين العقاريين «كيوب الذهبي» في مركز دبي التجاري العالمي. وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ رؤية الإمارة لتقديم تجربة استثنائية للمستثمر العقاري، وتعزيز ريادتها الإقليمية والعالمية في استقطاب الاستثمارات العقارية.

ويعدّ «كيوب» محطة متكاملة لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، من ثماني جهات حكومية وخاصة عبر رحلة قصيرة وسلسة دون الحاجة لمراجعة عدة جهات في مواقع مختلفة، وذلك لضمان تقليل الجهد والوقت على المتعاملين، وترسيخ مكانة دبي كأفضل الخيارات للعيش والسكن والعمل، إلى جانب تعزيز جهود جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر، دعماً لاقتصاد الإمارة.

وقال معالي مطر محمد الطاير: «يسعدنا اليوم تدشين مركز»كيوب الذهبي«في إمارة دبي، وذلك تأكيداً على نجاح هذه المبادرة والمركز في تأدية الخدمات ذات الصلة، بكل سلاسة ومرونة، ما يعزز من التكامل في الخدمات بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، وهو الأمر الذي ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة، في دعم كفاءة وأداء العمل المؤسسي الحكومي، وتوفير بيئة خدمات سريعة وموثوقة ومستدامة، والذي من شأنه أن يعزز الثقة لدى المستثمرين والمتعاملين».

ومن الجدير ذكره أن مركز كيوب يعدّ إحدى مبادرات دائرة الأراضي و الأملاك في دبي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي عملت لجعل المركز نواة مهمة في دورة حياة المستثمر العقاري في دبي، لتمنحه إقامة لمدة ثلاث أو خمس سنوات قابلة للتجديد، أو إقامة ذهبية ضمن شروط وإجراءات محددة.

ويشمل المركز الجهات التالية: دائرة الأراضي والأملاك في دبي، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، وهيئة الصحة بدبي، وأمين خدمة تسكين، وشركة تأمين صحي، وأحد البنوك المحلية.

ويعدّ «كيوب الذهبي» المركز الثالث من نوعه في دبي، إلى جانب كل من مركز «كيوب» في مقرّ دائرة الأراضي والأملاك بدبي، و مركز «تمليك كيوب» في جبل علي. وسيقدم مركز «كيوب الذهبي» خدماته خلال الأوقات التالية: من الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً.

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