شراكة بين«كازا ميلانو» و«أريدو 3» الإيطالية لتصميم مطابخ قياسية في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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دخلت «كازا ميلانو» متجر التجزئة الأول لحلول المنازل الفاخرة في الإمارات قطاع المطابخ بتصميماته المتميزة وحلول التخزين الذكية.

وتعرض العلامة التجارية الآن تصاميم مطابخ أنيقة وقياسية بالتعاون مع «أريدو 3» Arredo3، إحدى أكبر الشركات المصنعة للمطابخ في إيطاليا. يتوفر كل منها بـ 150 لونًا، ويمكن للعملاء إلقاء نظرة على العديد من التصميمات في صالة عرض العلامة التجارية التي تم افتتاحها مؤخرًا في أبوظبي وكذلك صالة العرض الأولية في دبي. تحتوي واجهة المطبخ على مساحات مخصصة داخل صالات العرض، وتصميماتها تمزج بين الأساليب الحديثة والكلاسيكية والمعاصرة ببراعة مع أبرز الخصائص والجودة العالية.

وهذا ليس كل شيء! نحن ندلل عملاءنا بتقديم الكثير من الاختيارات التي تناسب احتياجاتهم، تقدم العلامة التجارية مجموعة المواد الحديثة في التشطيبات غير اللامعة واللامعة بينما تحتوي المواد ذات الطراز المعاصر على تشطيبات تتكون من الخشب مع رقائق مصنوعة من طبقات طبيعية من لحاء الشجر وتقدم مجموعة المواد ذات الطراز الكلاسيكي تشكيلة كبيرة من إطارات الخشب الصلب للاختيار من بينها.

مع أرقى التصاميم الإيطالية والآليات الألمانية عالية الجودة، يتم تصنيع هذه الوحدات بشكل مستدام في إيطاليا بعد الانتهاء من المصاريف ويتم تقديمها بضمان لمدة عشر سنوات ومتانة واعدة وأفضل شكل ووظيفة. يمكن تخصيص هذه التصميمات والتخطيطات المصممة حسب الطلب، والتي تجمع جميعها بين الأناقة وذكاء التصميم لتحديد أحدث الاتجاهات، بشكل كامل لتلائم كل ذوق واحتياجات وميزانية من قبل مستشاري المطبخ المتخصصين للعلامة التجارية بمجرد أن يلاحظوا رغبات العملاء.

وقال أزهر ساجان، مدير كازا ميلانو تعليقًا على القسم الجديد: «تسارعت وتيرة تجديدات المطبخ على نطاق واسع وإعادة تصميم المطبخ في العامين الماضيين لأن الناس يقضون وقتًا أطول في المنزل وجعلوا المطبخ مركز المنزل. يرغب أصحاب المنازل والمصممون على حد سواء في المزيد من اللمسات الجمالية لتصميمات المطابخ من خلال جوانب مختلفة. سواء كان الأمر يتعلق بتركيب اكسسوارات كبيرة، أو أحواض مطبخ فاخرة، أو رفوف المرافق الذكية، أو ألواح التقطيع المنزلقة المتكاملة، فإن مطابخ كازا ميلانو يوفر كل ذلك وأكثر من ذلك بكثير. ليس ذلك فحسب، فإن الأجهزة المدمجة من جميع العلامات التجارية الكبيرة مثل Bosch و Elba و Foster و Franke و Barraza وما شابه، تتناسق بشكل جميل مع منتجاتنا».

قامت كازا ميلانو مرة أخرى برفع سقف الانجازات، وذلك للمطابخ الذكية من خلال الجمع بين الحداثة والذكاء والتطبيق العملي، كل ذلك مع الاحتفاظ بميزة الأسعار التنافسية.

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