«دو» أول مزود لخدمات «بلوك تشين» يحوز شهادة الـ «جولد ستار» على مستوى العالم

المصدر: دبي- البيان

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عززت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مكانتها على مستوى القطاع، كمحرك وداعم رئيس لعجلة التحول الرقمي، ومتطلبات أمن المنصات السحابية، حيث باتت الشركة أول مزود خدمات اتصال على مستوى العالم ينال جائزة النجمة الذهبية (جولد ستار - المرحلة الثانية)، من تحالف أمن الحوسبة السحابية (CSA)، المنظمة الرائدة عالمياً، والمتخصصة بتحديد أفضل ممارسات أمان السحابة، وزيادة الوعي بها، لضمان أمان بيئات الحوسبة السحابية عبر مختلف القطاعات، وذلك بما يتماشى مع أرقى المعايير العالمية. وحصل قسم الأعمال الجديدة، والابتكار في دو، على الشهادة الجديد في أعقاب عملية تقييم وتدقيق صارمة، أجراها مدققون خارجيون، والتي خلصت إلى أن منصة «بلوك تشين إيدج» الخاصة بشركة دو، تلبي المتطلبات التي حددها تحالف أمن الحوسبة السحابية، عبر جميع مجالات التدقيق.

ويبرهن حصول دو على شهادة «جولد ستار - المرحلة الثانية»، من تحالف أمن الحوسبة السحابية، كأول مزود لخدمات بلوك تشين على مستوى العالم، ينال مثل هذه الجائزة المرموقة، دليلاً على نجاح منهجها العملي الذي تتبعه للتأكد من تمتع عملائها من المؤسسات بأعلى مستويات الأمان والحماية، بمساعدة فرق من المتخصصين ذوي الخبرات الواسعة في هذا المجال، والذين يواصلون اتخاذ إجراءات استباقية، لضمان تمتع مستخدمي منصة بلوك تشين الخاصة بنا، بالقدرة على إتمام التعاملات التي يحتاجونها، وفق أعلى مستويات السلاسة والأمان.

وتمكّن فريق المدققين الذي أوفدته منظمة تحالف أمن الحوسبة السحابية، من إكمال عملية التدقيق، بعد أسبوع من التقييمات المكثفة، والتي أثبتت جميعها كفاءة وجودة سياسات وإجراءات الأمن السحابي، التي تنفذها دو لحماية بيانات العملاء الذين يستخدمون منصة بلوك تشين الخاصة بالشركة. ويسلط حصول الشركة على شهادة النجمة الذهبية – المرحلة الثانية، الضوء على المستوى العالي من الكفاءة والفعالية، إضافة إلى الطبيعة المستدامة التي تتمتع بها منصة «بلوك تشين إيدج» من دو، هذا بالإضافة إلى التزام الشركة بضمان أعلى مستويات الشفافية والتناسق، عبر مختلف معايير التسجيل المتعلقة بالأمان والثقة والضمان والمخاطر (STAR). علاوة على ذلك، يعزز هذا الإنجاز الأخير، التزام دو المستمر بتلبية متطلبات الأمان والامتثال، وغيرها من اللوائح والأطر التنظيمية.

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