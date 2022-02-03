معرض «تجهيزات رمضان وعيد الفطر» ينطلق في مركز إكسبو خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت في مركز إكسبو خورفكان اليوم (الخميس)، فعاليات معرض تجهيزات رمضان وعيد الفطر، وسط مشاركة واسعة من كبار تجار التجزئة وأبرز دور المجوهرات والعطور ومحال تصميم الأزياء والعباءات ومستلزمات العرائس، إضافة إلى بيوت التجميل والموضة والأكسسوارات، ونخبة من أبرز وجهات تنظيم وتنسيق حفلات الزفاف.

ويقدم المعرض الذي تتواصل فعالياته حتى الـ6 من فبراير الجاري، باقة متميزة من العروض والتخفيضات الجاذبة على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والخدمات بدءاً من الأزياء، وحقائب اليد وفساتين السهرة والعباءات الأنيقة والعطور ومستحضرات التجميل، والسلع الاستهلاكية، وهدايا العيد، كما يتيح المعرض للعرائس والنساء الفرصة لاقتناء آخر صيحات الموضة في عالم أزياء العرائس، والاطلاع على أحدث التوجهات في عالم تنسيق الأعراس وتحضيرها.

تعزيز النشاط التجاري

وأكد خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان أن استضافة «معرض تجهيزات رمضان وعيد الفطر» يأتي في إطار حرص المركز على المساهمة في دعم قطاع تجارة التجزئة وتعزيز النشاط التجاري في المنطقة الشرقية، حيث يوفر الحدث للجهات المشاركة منصة مهمة للتسويق والترويج لمنتجاتهم وتعزيز حركة مبيعاتهم، مشيراً إلى أن حركة التسوق تشهد نشاطاً كبيراً خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان الكريم، ومن هنا تأتي أهمية تنظيم هذا الحدث في تلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات، ولا سيما أن المعرض يشهد مشاركة واسعة ومتنوعة من أبرز متاجر بيع التجزئة، مما يتيح الفرصة أمام أفراد المجتمع للتعرف على أحدث المنتجات وتوفيرها لهم بأسعار تنافسية.

ويحرص المركز خلال المعرض الذي يستقبل زواره يومياً من الساعة 4 مساء إلى الساعة 11 ليلاً على تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية خلال الفعاليات ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات والتزام الزوار والعارضين والموظفين بها، لضمان صحة وسلامة الجميع.

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