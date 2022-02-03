فندق ليجولاند يستقبل ضيوفه لتجربة استثنائية بدبي باركس آند ريزورتس

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ فندق ليجولاند بدبي باركس آند ريزورتس باستقبال الضيوف اعتباراً من 21 يناير 2022، ويُتوقع أن يوفر الفندق الجديد المزيد من المغامرات الحافلة بالمرح لكل من الأهالي والأطفال، ويقدم لمحبي ليجولاند الجدد والحاليين تجربة فريدة من نوعها، فقد صمم فندق ليجولاند مع مراعاة احتياجات الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و12 عاماً، وسيشكّل وجهة مميزة للعائلات، التي تتطلع لاكتساب ذكريات جديدة، ترافقها على الدوام.

يعتبر هذا الفندق العائلي الأول من نوعه في المنطقة وهو يضم 250 غرفة مستوحى تصميمها بالكامل من ليجو، ولا شك في أنها ستبهر الأطفال وتصحبهم في رحلة فريدة في عالم الخيال، فقد صُمم فندق ليجولاند متعدد الألوان والمكون من خمسة طوابق لنقل العائلات إلى عالم المرح، الذي تختاره فيما تنطلق في مغامرة ليجو المشوقة.

تبدأ التجربة فور وصول الزوار إلى الفندق، حيث سيشاهدون مجسماً أولياً للتنين بحجم كبير، وعند دخولهم، سيجد الأطفال مكاناً مخصصاً يناسب طولهم لتسجيلهم الدخول للفندق، وبذلك يمكنهم المشاركة بكل لحظة من تجربة إقامتهم بالفندق، وذلك قبل انطلاقهم إلى مناطق اللعب المفتوحة، حيث تبدأ متعة بناء مكعبات ليجو، كما يمكن للصغار المشاركة في ورش عمل ليجو الإبداعية أو إطلاق العنان لمخيلتهم، من خلال مشاهدة بنّائي ليجو المحترفين يعملون.

وعند وصول العائلات إلى غرفهم، ستجد جدراناً وسجادات برسومات مستوحاة من ليجو تغطي كل طابق من الفندق. كما يمكن لأفراد العائلة البحث عن الكنز في الغرفة واللعب بمكعبات ليجو دوبلو أثناء إقامتهم، والاستمتاع بمشاهدة مجسمات ليجو، التي تتناسب مع ديكور الغرفة. تتسع كل غرفة عائلية لخمسة أشخاص، وتضم منطقة منفصلة للأطفال تحتوي على سرير بطابقين وسرير قابل للطي، بالإضافة إلى سرير بحجم كبير للأم والأب. ويمكن للعائلات الاختيار من بين خمسة تصاميم رائعة للغرفة بما فيها «القرصان» و«المغامرة» و«ليجو نينجاجو» و«أصدقاء ليجو» و«المملكة»، وبوسع العائلات الكبيرة أيضاً اختيار الإقامة في أحد أجنحة الفندق التي تتسع حتى 8 أشخاص.

وسيستمتع الضيوف بتجربة طعام مميزة مع بوفيه خاص للأطفال في مطعم بريكس فاميلي العائلي، والذي يقدم بوفيه الفطور يومياً، أما مطعم سكاي لاين لاونج فيشكل محطة تجذب العائلات، التي ترغب في قضاء وقت ممتع معاً أثناء تناول الطعام، وذلك بفضل قائمة المأكولات المحببة للأطفال التي يقدمها بجانب الإطلالة الجميلة على أفق رسومات ليجو.

وتكتمل التجربة مع حوض السباحة الخارجي ومنطقة الرشاشات المائية المنفصلة للصغار والمتجر والمصعد المميز، الذي يتميز بكرة الديسكو ذات الإضاءة الملونة، كما ستظهر شخصيات ليجو المحبوبة في أرجاء الفندق لإضفاء المزيد من المتعة إلى المغامرة العائلية، وستأسر مجسمات ليجو المنتشرة فيه مخيلة الأطفال.

يشكل افتتاح فندق ليجولاند إضافة لافتة إلى مغامرة ليجولاند العائلية، فهو يقع على بعد خطوات من حديقة ليجولاند دبي الترفيهية وحديقة ليجولاند المائية، ويمكن للضيوف الاستمتاع بإقامتهم والتمتع بإمكانية الدخول لحديقة ليجولاند دبي الترفيهية وحديقة ليجولاند المائية، وكذلك متنزه «موشنجيت دبي»، وبوليوود باركس دبي.

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