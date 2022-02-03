16 مليون مستخدم لمنصة «زوهو ووركبليس» حول العالم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت زوهو، وهي شركة تقنية عالمية تمتلك أكبر مجموعة من المنتجات في هذا المجال، أن منصتها المؤسسية لبرامج التعاون والتواصل «ووركبليس» Zoho Workplace، باتت تخدم الآن أكثر من 16 مليون مستخدم حول العالم. وسجلت منصة «ووركبليس» من زوهو زيادة في عدد العملاء بنسبة 120 % في معدل انتقال الشركات من النطاقات التي تستضيفها جوجل، حيث بدأت الشركات بالتحول إلى زوهو في ضوء حذف الشركات المنافسة النسخ المجانية لمستخدميها.

وتعزو الشركة هذا النمو الهائل في قاعدة عملاء المنصة إلى زيادة حجم طلب الشركات على تطبيقات سلسة متكاملة، إلى جانب ارتفاع تكاليف استخدام برامج التعاون التي يقدمها مزوّدون آخرون.

وبهذه المناسبة، قال «حيدر نظام»، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «لطالما تمحورت رؤية زوهو حول توفير قيمة عالية للعملاء من خلال تسريع وتيرة ابتكاراتنا. وبينما يواصل المنافسون رفع أسعارهم أو إلغاء نسخ مجانية لمن هم في أمس الحاجة إليها، تلجأ إلينا الشركات والمهنيون للحصول على حلول سياقية متعددة المزايا تعمل على رفع مستوى الإنتاجية من دون زيادة في الأسعار».

ومنذ اندلاع الوباء، شهد «زوهو ووركبليس» تبنياً سريعاً في ضوء انتقال الشركات من مختلف الأحجام إلى العمل الرقمي عن بعد. وسجل «زوهو ووركبليس» نمواً عاماً تلو الآخر بنسبه 34 % في العام 2021، مع أكثر من 40 % من العملاء الجدد الذين استبدلوا جوجل ومايكروسوفت بزوهو. وكان النمو قوياً في جميع فئات الشركات، حيث زادت قاعدة العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بنسبة 40 %، و36 % للشركات متوسطة الحجم وأكثر من 20 % للشركات الكبيرة. كما شهد «ووركبليس» نمواً بنسبة تزيد على 42 % في العام 2021 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا الإقبال في وقت لا تزال تواجه الشركات فيه عدم الاستقرار بسبب الوباء والذي كان له تأثير على النمو والميزانيات، كما أن الارتفاعات غير المتوقعة في التكاليف التشغيلية لدعم التعاون تجعل من الصعب على هذه الشركات أن تتعافى وتزدهر.

وتوفر منصة «ووركبليس» خططاً بحزم برامج متكاملة وتعتبر ستة مرات أقل تكلفة للشركات مع خطط تتراوح ما بين 3 دراهم إماراتية إلى 10 دراهم إماراتية لكل مستخدم سنوياً.

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