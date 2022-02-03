خدمات مركز سعادة المتعاملين لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدبي إلكترونية وذكية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إغلاق مركز سعادة المتعاملين في دبي، وتحويل خدمات المركز إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي المتوفر على متاجر «أبل» و«أندرويد» أو عبر مركز الاتصال على الرقم (600565554) وبما ينعكس إيجاباً على الارتقاء بتجربة المتعامل، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز والسعادة للمتعاملين. يأتي ذلك سعياً لتحقيق مستهدفات «حكومة الإمارات الذكية»، وتماشياً مع التوجهات الحكومية لرقمنة الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة فيها.

وتعد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من أولى الجهات الحكومية الاتحادية التي تبنت تسريع التحول الذكي ورقمنة الخدمات ضمن رؤية وطنية واضحة، وفي مسعى لتشجيع المتعاملين على تبني واستخدام الخدمات الذكية وتطوير طرق الحصول عليها.

وأكد عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة بأن تكون حكومة الإمارات سريعة الاستجابة لمواكبة التطورات بإجراءات عالية الكفاءة، وحلول ابتكارية توفر خدماتها على مدار الساعة، وطوال أيام السنة، كما ينسجم هذا التحول مع مبادئ الخمسين، الهادفة إلى تحقيق التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات، بصورة ترسخها مركزاً للمواهب والشركات والاستثمارات.

وأوضح أن تحول خدمات مركز سعادة المتعاملين في دبي إلى النهج الرقمي، سيسهل رحلة المتعامل في الحصول على الخدمة بسهولة ويسر، بما يعزز مفاهيم السعادة، وتماشياً مع استراتيجية الحكومة للتحول الإلكتروني والذكي، وبما يسهم في تحقيق المؤشرات الوطنية في هذا الإطار، كما يوفر الظروف الملائمة لدعم هدف الوصول إلى الرقم 1 عالمياً في الخدمات الذكية.

وأشار إلى أن تحويل الخدمات إلى المنصات الإلكترونية والذكية، جاء بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بصورة تنسجم مع ما بذلته الدولة من جهود كبيرة للتحول الرقمي والذكي في تقديم الخدمات، وبصورة تضمن تحقيق أعلى درجات الرضا والسعادة لدى المتعاملين، كما أنه يتيح كافة الخدمات بصورة سلسة ومرنة ومن أي مكان عبر شبكة الإنترنت. ولن تدخر الوزارة جهداً في الإجابة عن الاستفسارات الواردة من المتعاملين حول خدماتها من خلال المنصات الإلكترونية المختلفة، وستظل الأولوية لفئات كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وقال إن الوزارة تستند إلى نتائج مؤشرات السعادة لدى المتعاملين خلال 2021، والذين تجاوزت نسبة السعادة والرضا لديهم نسبة 90%، حيث طورت الوزارة مؤشراً أسبوعياً لرصد مستويات السعادة لديهم عند حصولهم على الخدمات عبر الموقع الإلكتروني لتعزيز كفاءة تلك الخدمات واتخاذ إجراءات تصحيحية لتعزيز مستوياتها بشكل مستمر.

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