بنك أبوظبي الأول وماستركارد يطلقان البطاقة الافتراضية للشركات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تعاون بنك أبوظبي الأول مع ماستركارد لإطلاق البطاقة الافتراضية للشركات. وتسهم هذه الخطوة في إثراء مجموعة منتجات التجارة الإلكترونية التي توفرها حسابات بنك أبوظبي الأول الافتراضية للعمليات المصرفية الدولية، للعملاء التجاريين والمؤسسيين على حد سواء.

وتوفر البطاقة الجديدة للشركات مستويات غير مسبوقة من المرونة والتحكم في إدارة المدفوعات للبائعين، وبديلاً عملياً لطرق الدفع التجارية التقليدية التي تعرضت لتحديات وضغوطات كبيرة خلال فترة جائحة (كوفيد 19).

وتتميز البطاقة بمجموعة من الخصائص التي تتخطى ما توفره البطاقات التقليدية، وهي مدعومة بالجيل الجديد من تقنيات إدارة الحسابات الافتراضية من بنك أبوظبي الأول. ويمكن للعملاء طلب بطاقات افتراضية متعددة مرتبطة بحساباتهم الفعلية أو الافتراضية، وتوكيل إدارتها إلى وحدات أو أفراد معينين داخل الشركة لتغطية نفقات الأعمال التي تمت الموافقة عليها مسبقاً.

ويتضمن العرض الجديد بوابة الخدمة الذاتية للعملاء لإدارة إصدار وصيانة البطاقات، مع إمكانية استخدام البطاقات الجديدة فور الحصول عليها وتفعيلها.

وتقدم البطاقة العديد من المزايا، بما في ذلك الإصدار والصيانة والتمويل باستخدام قناة الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات من بنك أبوظبي الأول، وإمكانية إجراء المعاملات بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي، وإمكانية التحديد المسبق للمبالغ المستحقة وربطها بالفواتير التي يتم دفعها. ويمكن إنشاء البطاقات الافتراضية للاستخدام الفردي أو المتعدد، إلى جانب إمكانية تحديد الاستخدام عن طريق اختيار حد معين لقيمة المعاملات وعددها ونطاقها الزمني ورمز فئات التاجر، وغيرها المزايا.

ويمكن البدء باستخدام هذا الحل المبتكر بسرعة وبساطة، حيث يحصل العملاء على إشعارات فورية حول كافة عمليات الدفع بالبطاقة. وبالنسبة للدفع عبر الإنترنت، فقد تم تزويد البطاقة بمزايا الأمن ثلاثي الأبعاد وكلمة المرور لمرة واحدة، في حين يمكن استخدامها شخصياً في نقاط البيع من خلال ربط البطاقة الافتراضية مع محافظ رقمية آمنة مثل Apple Pay وSamsung Pay وGoogle Pay.

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