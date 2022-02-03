غرفة عجمان تبحث تطوير التعاون الاقتصادي مع كوسوفو

المصدر: عجمان - (البيان)

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استقبلت غرفة عجمان وفداً اقتصادياً من جمهورية كوسوفو، بهدف تطوير التعاون الاقتصادي وفتح آفاق للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين وبحث سبل زيادة حجم التجارة البينية إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية لدى الجانبين.

استقبل الوفد في مقر غرفة عجمان محمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية، وترأس الوفد ألبان فيتاهو المفوض العام لكوسوفو في إكسبو 2020 دبي بحضور بوجار دسكو نائب المفوض العام، وممثلي سفارة جمهورية كوسوفو. كما حضر اللقاء عبدالله النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان.

وأشاد الجناحي بدور معرض إكسبو 2020 دبي، في تقارب دول العالم وتوفير منصة عالمية للتعاون والشراكة وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في مختلف المجالات. وأكد حرص غرفة عجمان على تنويع شراكاتها الخارجية من خلال بوابة إكسبو والعمل على تعزيز التواصل التجاري لمجتمع الأعمال في إمارة عجمان مع نظرائه في مختلف الدول وبحث سبل إبرام الشراكات واللقاءات المشتركة.

وقدم للوفد نبذة عن اقتصاد إمارة عجمان وما يتميز به من مقومات تنافسية عديدة في ظل اهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة في الإمارة وحرصها على توفير بيئة استثمارية خصبة لمجتمع الأعمال تتسم بالمرونة وسرعة إنجاز المعاملات والاجراءات المواكبة لتطلعات التجار ورجال الأعمال، مشدداً على أن اقتصاد الإمارة يتمتع بتنوع قطاعاته وبالتالي زخم الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الصناعة، العقارات، البناء والتشييد، السياحة، التعليم، الصحة، الخدمات، وغيرها من القطاعات.

وأكد عبدالله النعيمي أهمية تنظيم لقاءات مشتركة وفتح قنوات للتواصل بين مجتمعي الأعمال في عجمان وكوسوفو، والاستفادة من الفرص المتاحة إلى جانب أهمية تبادل الزيارات والوفود مستقبلاً.

من جانبه أشاد ألبان فيتاهو بتنوع القطاعات الاقتصادية في إمارة عجمان، واعتبر اللقاء فرصة لزيادة التعاون المستقبلي بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية والسياحية. كما قدم للحضور نبذة عن مقومات الاقتصاد في كوسوفو وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الزراعة والتعليم والصحة.

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