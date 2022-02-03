بلومبيرغ: الإمارات أول دولة نفطية تلتزم بالقضاء على انبعاثات الاحتباس الحراري من داخل حدودها

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد الإعلان عن تحويل مجمع حصيان بدبي لإنتاج الطاقة من تقنية الفحم النظيف إلى الغاز الطبيعي بنظام المنتج المستقل وقدرة إنتاجية تبلغ 2400 ميجاوات، نقلت وكالة بوكالة "بلومبيرغ" للأنباء، تصريحات لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، قوله "إن هذه الخطوة ستساعد دبي على تحقيق أهدافها الخالية من انبعاثات الكربون".

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" أن الامارات كانت الدولة النفطية الأولى التي تلتزم بالقضاء على انبعاثات الاحتباس الحراري من داخل حدودها. وأنها كانت من المشاركين في محادثات مؤتمر المناخ "كوب 26" في نوفمبر، التي اتفق خلالها المندوبون على خفض استخدام الفحم تدريجياً. وسوف تستضيف مؤتمر المناخ "كوب 28" في عام 2023.

الجدير بالذكر أن مجمع حصيان يضم مشروع تحلية المياه بقدرة إنتاجية تبلغ 120 مليون جالون يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي وفق نظام المنتج المستقل للمياه. وجاري العمل على بناء محطات إنتاج المياه بواسطة التناضح العكسي نظراً لأنها تحتاج لطاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي مما يجعل هذا الخيار الأفضل لتحلية المياه.

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