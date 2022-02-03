دبي الأولى عالمياً في سوق إيجارات العقارات الفاخرة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «سَفِلز»، العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، أن دبي تصدرت أشهر المدن العالمية في سوق إيجارات العقارات السكنية الفاخرة، حيث ارتفعت بنسبة 25 % على أساس سنوي في ديسمبر 2021، وهو المعدل الأعلى من بين المدن الثلاثين التي شملها مؤشر المساكن الفاخرة في المدن العالمية لعام 2021، الصادر عن «سَفِلز».

وأظهر المؤشر ارتفاع القيمة الرأسمالية للعقارات السكنية الفاخرة في دبي بنسبة، 17.4 % خلال 2021، مستفيدةً من إقبال المشترين الكبير على دبي، بفضل أسعارها التنافسية، وجودة الحياة المرتفعة فيها، ومناخها الدافئ، بالإضافة إلى الإجراءات الناجحة التي اتخذتها الإمارات للتصدي لأزمة «كوفيد 19».

وسجلت دبي نمواً كبيراً في الأسعار، خلال النصف الثاني 2021، لتصل إلى معدلات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في يونيو 2008، مدفوعةً بمستويات الطلب القوية، التي تجاوزت حجم المعروض المتوافر، إلى جانب التطبيق الناجح لبرامج التطعيم، وفتح الحدود أمام المسافرين الدوليين، وغيرها من الإجراءات الحكومية الفعالة.

وواصلت أسواق العقارات السكنية الفاخرة، انتعاشها حول العالم، حيث تم تسجيل نمو إيجابي في الأسعار، في 28 من أصل 30 مدينة، يشملها مؤشر سَفِلز. وحققت أسواق أمريكا الشمالية، الأداء الأفضل عالمياً، بسبب ارتفاع مستويات الدخل، وتوافر المشترين من أصحاب الثروات، وعودة التوجه نحو الهجرة إلى المدن.

وسجلت مدينة ميامي الأمريكية، الأداء الأفضل عالمياً، وتعود مستويات الطلب القوية التي شهدتها المدينة إلى مناخها الدافئ، وجودة الحياة التي تتميز بها، وهي عوامل جذب مشابهة لتلك الخاصة بسوق العقارات الفاخرة في دبي.

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