«موانئ أبوظبي» تتملك أسهماً في «أرامكس» و«الجرافات البحرية»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أكدت مجموعة «موانئ أبوظبي»، إحدى الشركات التابعة لـ «القابضة»، وهي شركة استثمارات قابضة تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى، امتلاكها لحصص في شركتين رائدتين، هما «أرامكس» و«الجرافات البحرية الوطنية».

وتملك مجموعة «موانئ أبوظبي» حصة تبلغ 22.32% في شركة الخدمات اللوجستية «أرامكس»، في حين تملك 10% من شركة «الجرافات البحرية الوطنية»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمتخصصة في أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات والتجريف البحري.

وتعد «أرامكس» مزوداً عالمياً رائداً لحلول النقل والخدمات اللوجستية من خلال شبكتها الواسعة التي تضم ما يزيد على 600 مكتب في أكثر من 65 دولة حول العالم، كما أن «الجرافات البحرية الوطنية» برزت كرائدة حقيقية في القطاع البحري، وذات قدرة كبيرة على إدارة وتنفيذ مشاريع رئيسية في جميع أنحاء العالم.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ أبوظبي»، إن هاتين المؤسستين تتوافقان مع رؤية «موانئ أبوظبي» الرامية إلى تطوير القطاعات البحرية على امتداد المنطقة والعالم.

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