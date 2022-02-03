تداولات بورصة دبي للذهب في يناير تلامس 8 مليارات دولار

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت بورصة دبي للذهب والسلع، معدل اهتمام شهري مفتوح، بلغ 128.828 عقداً، وتداولات بقيمة 7.95 مليارات دولار خلال شهر يناير الماضي، مع سعي الأعضاء والمشاركين في السوق، لتحسين قدرتهم على إدارة المخاطر.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: تأثرت عمليات التداول خلال شهر يناير الماضي بعوامل عدة، كان من أهمها عدم استقرار أسعار الأسهم، والتوقعات بزيادة كبيرة في أسعار الفائدة، إلى جانب أسعار النفط المرتفعة، وهو ما دفع المشاركين في السوق، للبحث عن استثمارات آمنة تحميهم من الاتجاهات الاقتصادية العالمية المعاكسة.

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