الإمارات تتصدر قائمة «أقوى 50 سيدة أعمال في المنطقة»

المصدر: دبي - وام

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تصدرت الإمارات قائمة «أقوى 50 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط»، والتي كشفت عنها «فوربس» الشرق الأوسط، حيث صنفت أكثر القيادات النسائية إبداعاً وتأثيراً في المنطقة، ضمن مختلف المجالات. وأعدت القائمة، وفقاً لحجم الشركة والإنجازات الفردية المحققة خلال العام الماضي، والمسؤولية الاجتماعية، وغيرها من المبادرات التي قادتها المرأة.

وتصدرت القائمة، رجاء عيسى القرق المدير الإداري ونائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة «عيسى صالح القرق»، للعام الثالث على التوالي، كما حافظت رينوكا جاغتياني رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «لاند مارك»، على المركز الثاني، وهناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، على المركز الثالث، منذ قائمة عام 2021.

وتضم قائمة «أقوى 50 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط»، لهذا العام، 19 جنسية مختلفة، يعملن في 17 قطاعاً، وتتصدر كل من الإمارات ومصر القائمة، بـ 7 مشاركات، تليها السعودية والمغرب والكويت وعمان بـ 4 مشاركات لكل منها.

كذلك ضمت أول 10 مراكز في القائمة، بعض الوجوه الجديدة، منهن: رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي، التي حققت أكبر قفزة في التصنيف، لترتفع من المركز 14 في قائمة عام 2021، إلى المركز 7 في قائمة العام، وتولت منصبها كمدير عام تنفيذي في فبراير 2022.

في حين انضمت 12 سيدة جديدة إلى قائمة هذا العام، معظمهن مقيمات في الإمارات، بواقع 8 سيدات. بينما تقيم اثنتان في كل من السعودية وقطر. ومن بين المشاركات الجديدات، صنفت 3 سيدات ضمن أول 10 مراكز.

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