«بالمز» تستحوذ على 11 % من شركة أمريكية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت «بالمز الرياضية»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها بصدد الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على 11% من الشركة الأمريكية الناشئة «ورلد 1 ليغ». وأضافت الشركة، في بيان إن الشركة الأمريكية تأسست في 2021، ويدعمها رجل الأعمال الأمريكي مارك كيوبان، بالإضافة إلى المستثمر الرأسمالي الكبير جيم سوارتز.

وقال فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «بالمز»: نسعى لاستكشاف وتطبيق أحدث الصيحات التقنية التي تتوافق مع طموحاتنا، لذلك عندما سعت مؤسسة «ورلد 1 ليغ» إلى ضم «بالمز» إلى مجموعة المساهمين المبكرين، لم تتردد إدارة الشركة في اغتنام هذه الفرصة، نظراً لما ينطوي عليه هذا الاستثمار من مردود وعائدات مرتفعة.

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