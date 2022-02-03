توقعات بأداء قوي لسوق العقارات بالإمارات في 2022

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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قدّرت شركة «سي بي آر إي» الأمريكية الشهيرة للعقارات، أن تواصل سوق العقارات في دولة الإمارات خلال 2022 أداءها القوي الذي حققته في 2021.

وأصدرت الشركة تقريراً ترصد فيه أداء سوق العقارات بالإمارات خلال الربع الأخير من 2021، وأيضاً تستشرف فيه آفاق السوق في 2022. وأكد التقرير أن سوق العقارات المحلي شهد ارتفاعاً لافتاً في عدد الصفقات، وأيضاً في قيمها على مدار 2021، وذكر التقرير أن ثمّة مجموعة من العوامل تُعزز هذا الارتفاع وتشير إلى استمراريته المتوقّعة في 2022.

وأوضح التقرير أن في مقدمة هذه العوامل التأثيرات الإيجابية لمجموعة التغييرات التنظيمية التي تبنتها حكومة الإمارات والمبادرات التي اتخذتها خلال الفترة الأخيرة لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية بالدولة للمستثمرين الأجانب في القطاعات كافة، بما فيها قطاع العقارات، التعافي العالمي من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19».

واستمرار غالبية دول العالم في رفع القيود التي تسببت الجائحة في فرضها على حركة السفر والحياة العامة. وتناول التقرير بشكل تحليلي أداء سوق العقارات بالدولة، مُستعرضاً بالأرقام أداء مختلف قطاعات هذه السوق، فاستهل بالحديث عن قطاع المكاتب.

وأفاد التقرير بأن متوسط أسعار إيجارات المكاتب في المناطق الفاخرة بالدولة ارتفعت خلال الربع الأخير من عام 2021 بنسبة 1.5%. وتوقّع التقرير أن تواصل أسعار إيجار المكاتب الفاخرة بالدولة تحسنها في عام 2022.

وتطرق التقرير إلى أداء قطاع العقارات السكنية، فأفاد بأن متوسط أسعار هذه الفئة من العقارات ارتفع في أبوظبي خلال العام الماضي بنسبة 1.6%، وهي نفس النسبة التي ارتفعت بها أسعار الشقق في الإمارة خلال العام نفسه، ليبلغ سعر المتر المربع الواحد للشقّة في العاصمة 10.885 درهماً.

وفيما يخص عدد الصفقات العقارية، أفاد التقرير بأن دبي شهدت على مدار العام الماضي إتمام 57.043 صفقة عقارية، وهو أعلى رقم تُحققه منذ عام 2009، وبارتفاع نسبته 73.6% بالمقارنة مع 2020، و51.6% بالمقارنة مع عام 2019، أي قبل تفشي الجائحة. وتوقّع التقرير أن تواصل الصفقات العقارية في دبي خلال 2022 أداءها القوي وارتفاعها اللافت.

وتحدث التقرير عن أداء قطاع الضيافة في الإمارات، فذكر أن مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع بالدولة واصلت على مدار العام الماضي تحسنها الكبير، حيث ارتفعت متوسط نسبة الإشغال في الفنادق بالدولة على مدار العام بنسبة 14.5% بالمقارنة مع 2020، فيما ارتفع متوسط الدخل المُتولّد عن كل غرفة فندقية مشغولة في العام الماضي بنسبة 26.9% بالمقارنة مع العام الذي سبقه.

انتعاش

توقع التقرير أن تواصل مؤشرات الأداء الرئيسة لقطاع الضيافة بالدولة ارتفاعها في 2022، وبصفة رئيسة خلال الثلث الأول من العام، الذي سوف يشهد انتهاء فعاليات «إكسبو 2020 دبي». وانتقل التقرير للحديث عن العقارات في قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية، فذكر أن الطلب على العقارات في هذا القطاع في الإمارات شهد انتعاشاً نبع في مُعظمه من قطاع التجارة الإلكترونية، إلا أن هناك قطاعات أخرى أيضاً شهدت طلباً قوياً مثل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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