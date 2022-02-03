الإمارات واليابان تبحثان شراكة استراتيجية شاملة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كويتشي هاجيودا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، خلال لقاء عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وناقش الجانبان مجموعة من الموضوعات المختلفة تتضمن مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات واليابان، الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على مستوى كل القطاعات. جاء اللقاء في إطار التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ونظيرتها اليابانية لدعم وتعزيز الاستثمار الخارجي في قطاع التصنيع الوطني.

وسلّط الدكتور سلطان الجابر خلال اللقاء الضوء على المميزات التنافسية لبيئة الأعمال والاستثمار الإماراتية.

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