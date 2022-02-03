البيئة التشريعية في الإمارات تتيح فرصاً استثمارية كبيرة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أكدت فعاليات اقتصادية أن الإمارات دولة اقتصادية من الطراز الأول، وقالوا إن دولة الإمارات تتمتع بفرص كبيرة للاستثمار بفضل ما توفره من بيئة تشريعية وقانونية، بالإضافة إلى البنية التحتية والمشروعات الكبرى ومنظومة الأمن والأمان.

وأكد رجل الأعمال، حمد العوضي، أن دولة الإمارات دولة اقتصادية من الطراز الأول وأثبتت قدرتها وقوتها الاقتصادية وتمكنها في التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والتجارية والصحية حول العالم. وأوضح أن كثيراً من الدول واجهت معاناة اقتصادية خلال الأزمة المالية العالمية وخلال جائحة «كوفيد 19»، ولكن دولة الإمارات تجاوزت كل ذلك وأثبتت للعالم قوتها الاقتصادية.

وأضاف أن الإمارات ظلت واحة للأمن والأمان، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني يقوم على دعائم ثابتة ولديه مقوماته ولدينا البنية التحتية القوية والمشروعات العملاقة، ولدينا كذلك المرونة في التشريعات والقوانين.

وبيّن أنه لا شك في أن الاقتصاد الإماراتي لديه الأسس التي يقوم عليها، ولدينا شركات إماراتية كبيرة، العالم كله يعرفها، كما أن كثيراً من الشركات العالمية تتخذ من الإمارات مقراً لها، وكلها عوامل تدعم ثبات الاقتصاد الوطني. وأشاد العوضي بمنظومة الأمن والأمان في إمارة أبوظبي. وقال: رأينا تعامل أجهزة الدولة مع جائحة كورونا بشكل علمي.

وقالت الدكتورة هدى المطروشى، عضو الهيئة التنفيذية بمجلس سيدات أعمال أبوظبي، إن دولة الإمارات تفخر وتفاخر بما حققته من مكاسب وإنجازات نوعية متميزة سبقت بها كثيراً من دول العالم، وأضافت إن سيدات أعمال الإمارات يشكلن رقماً مهماً في القطاع الخاص الإماراتي، ولهن مساهمات كبيرة في الاقتصاد وجهودهن لافتة.

ونوهت هدى بحرص حكومة إمارة أبوظبي على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية من خلال تشجيع الابتكار والبحث والتطوير ورفع مستوى القوة العاملة في القطاع الخاص وتحقيق مزيد من النمو لاقتصاد الإمارة.

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