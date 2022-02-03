صيفي إسماعيل شخصية العام لقطاع الترفيه الرقمي في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة «يلا» المحدودة للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي العربي في الشرق الأوسط، حصول رئيس المجموعة على لقب شخصية العام الريادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن فئة الترفيه الرقمي.

جاء ذلك وفقاً لمنتدى المستقبل ومجلة استثمارات الصادرة من أبوظبي، التي أعلنت نتائج جوائز دورتها الخامسة لأفضل قادة الأعمال إبداعاً في الشرق الأوسط لعام 2021، التي أقيمت تحت شعار «الأزمات.. جسور المستقبل»، حيث ضمت قائمة الدورة الخامسة لجوائز المجلة 22 شخصية قيادية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وتأسست منهجية الاختيار والتصويت عبر الاستبيان، الذي تم طرحه طيلة الشهور الماضية، على اختيار شخصية قيادية واحدة في كل قطاع اقتصادي في الشرق الأوسط وفقاً لـ15 معياراً نسبياً للترشح.

وذكرت لجنة الجائزة، أن فوز المهندس صيفي إسماعيل يأتي في ظل تحقيق مجموعة «يلا»، التي تأسست عام 2016، في مدينة دبي للإنترنت، العديد من النتائج الإيجابية على صعيد الإيرادات المالية التي جاوزت 750 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، وزاد عدد المستخدمين لتطبيقاتها بنهاية الربع الثالث 2021 على 25.9 مليون مستخدم.

ووجه صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة «يلا» المحدودة، الشكر للجهة المانحة للجائزة، مؤكداً سعادته بالنتائج القوية التي حققتها المجموعة، ولافتاً إلى أن النجاحات التي تحققت خلال المرحلة الماضية ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي حظيت به المجموعة في الإمارات. وجدد صيفي إسماعيل التزام المجموعة بالاستمرار في تقديم قيمة مضافة لمتعاملي ومستخدمي تطبيقات «يلا».

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