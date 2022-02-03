42 % نمو الحسابات الجديدة بسوق دبي المالي في يناير

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

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أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي 995 حساباً جديداً في يناير، بزيادة 42.3% مقارنة بنحو 699 حساباً في يناير 2021، وفق رصد «البيان الاقتصادي».

واستحوذت «الدولية للأوراق المالية» على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة الشهر الماضي بواقع 144 حساباً، ثم «بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية» 129 حساباً، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 127 حساباً و«المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» نحو 77 حساباً، يليه «أرقام سيكيورتيز» نحو 72 حساباً، و«الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» 72 حساباً.

وجاءت «دبي الإسلامي للخدمات المالية» سابعاً بنحو 58 حساباً، و«وأبوظبي التجاري للأوراق المالية» 58 حساباً و«ودبي التجاري للخدمات المالية» 57 حساباً و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 40 حساباً و«والضمان للأوراق المالية» 26 حساباً .

وكذلك 26 حساباً «مينا كورب للخدمات المالية» و25 حساباً «الرمز كابيتال»، و16 حساباً «دار التمويل للأوراق المالية» و15 حساباً «الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» و14 حساباً «الأنصاري للخدمات المالية»، و«شروق للأسهم والسندات» و«الدار للأسهم والسندات» بواقع 10 حسابات لكل منهما على حده.

وجاءت «إتش إس بي سي» في المركز 19 بواقع 5 حسابات و«المشرق للأوراق المالية» 4 حسابات و«الساحل للأسهم» و«الوثبة للأسهم والسندات» بواقع 3 حسابات لكل منهما على حده، و«سيكو للوساطة» و«بروج للأوراق المالية» بواقع حسابين لكل منهما. ونفذت شركات الوساطة في السوق وعددها 25 شركة، أكثر من 161.2 ألف صفقة الشهر الماضي بعد التداول على أكثر من 6.4 مليارات سهم بقيمة 11.4 ملياراً.

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