الأسواق خضراء بدعم شراء انتقائي للأجانب والمؤسسات

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

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ارتفعت أسواق الأسهم في ختام جلسة أمس، مدعومة بمشتريات انتقائية للمستثمرين الأجانب والمؤسسات استهدفت الأسهم القيادية لا سيما في قطاع المصارف بعد الإعلان عن أرباح قوية وتوزيعات سخية.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.1% ليصل إلى 3174.3 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والبنوك والنقل والخدمات والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي 0.2% ليغلق عند 8734.93 نقطة مدعوماً بمكاسب أسهم الاستثمار والعقار والطاقة والاتصالات والبنوك.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.57 مليار درهم، منها 1.4 مليار في أبوظبي و163.6 مليوناً بدبي. وجرى تداول 367 مليون سهم، موزعة بواقع 274.3 مليوناً في أبوظبي، و92.7 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 9681 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.2% مع نمو «إعمار للتطوير» 1.42% و«الاتحاد العقارية» 0.32%. وزاد قطاع البنوك 0.16% بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.36% و«أملاك» 0.55%.

وصعد قطاع الاستثمار 0.35% على وقع نمو «دبي للاستثمار» 0.9% و«شعاع كابيتال» 0.94%. وارتفع قطاع النقل 0.6%.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 39.7 مليون درهم، تلاه «جي إف إتش» 24.6 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 23.2 مليون درهم، وحقق «آن ديجيتال» أكبر ارتفاع بنسبة 1.48%، فيما كان «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.52%. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 12.92 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو أسهم من قطاع البنوك يتصدرها «أبوظبي التجاري» 0.68% و«أبوظبي الإسلامي» 1.16% و«الشارقة الإسلامي» 0.52%. وصعدت قطاعات العقار والاتصالات والطاقة.

وفي قطاع الاستثمار، ارتفع «العالمية القابضة» 0.07% و«إشراق» 2.12%، فيما انخفض «ملتيبلاي» 0.61% و«ألفا ظبي» 0.07%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط 325.3 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 275.2 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» 274.6 مليون درهم. وحقق «رأس الخيمة العقارية» أكبر ارتفاع بنسبة 5.45%، فيما كان «البنك التجاري الدولي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.69%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 39 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

إفصاحات

- تعقد شركة «الصير للمعدات والتوريدات البحرية» اجتماع الجمعية العمومية في 28 فبراير الجاري، للنظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين، وعدم توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن 2021.

- أوصى مجلس إدارة «بنك رأس الخيمة الوطني» بتوزيع أرباح نقدية بواقع 22.5 فلساً لكل سهم.

- تعقد شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات اجتماع جمعية عمومية في 3 مارس القادم، للنظر في توزيع أرباح نقدية بواقع 50% من رأس المال، بقيمة إجمالية 44.89 مليون درهم تعادل 50 فلساً للسهم الواحد، وذلك عن العام 2021.

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